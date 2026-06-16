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    Virtueller Tag für Stiftungsvermögen mit Tobias Karow am 16.-17.6.2026!

    Mission 4% rückt Stiftungsvermögen neu ins Rampenlicht: Beim VTFDS 2026 geht es um professionelle Anlage, stabile Erträge und Verantwortung aus dem Steuerprivileg.

    Virtueller Tag für Stiftungsvermögen mit Tobias Karow am 16.-17.6.2026!
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • VTFDS (Virtueller Tag für das Stiftungsvermögen) am 16.–17.06.2026 (Initiator: Tobias Karow / STIFTUNGSMARKTPLATZ.EU) mit der Mission „4%“: Stiftungen sollen befähigt werden, mindestens 4% jährlichen zweckgebundenen Ertrag zu erzielen.
    • Mission 4% zielt darauf ab, interne und externe Barrieren zu beseitigen, Governance und Anlage-Handwerk zu stärken und Stiftungsvermögen professionell und diversifiziert so zu investieren, dass resiliente Erträge entstehen.
    • Rechtliche und gesellschaftliche Dimension: Verantwortung aus dem Steuerprivileg – Stiftungen, die ihre Vermögenserträge vernachlässigen, gefährden laut Autor auch das Steuerprivileg aller Stiftungen.
    • Umfang: In DACH gibt es über 45.000 gemeinnützige Stiftungen, dementsprechend sind ebenso viele individuelle Vermögens‑Setups nötig; Mission 4% will Entscheidungsträger mit Grundlagen und Praxis unterstützen.
    • Private Debt-Analyse: US Direct Lending ist reifer, aber von Covenant‑Erosion, höherem Wettbewerb und „shadow defaults“ betroffen; Europa (insb. Lower‑Mid‑Market / DACH) gilt als fragmentierter, aber attraktiver Markt mit konservativeren Strukturen und besseren risikoadjustierten Spreads.
    • Bedeutung für Anleger/Veranstaltungen: Private Debt ist zur etablierten Anlageklasse geworden (Vorteile: direkte Vertragsbeziehung, aktives Monitoring, Besicherung); zahlreiche Fachevents (Smart Impact Investing, Private Markets, FDV u. a.) sowie Kontakt/Informationen über Markus Hill.







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    Virtueller Tag für Stiftungsvermögen mit Tobias Karow am 16.-17.6.2026! Mission 4% rückt Stiftungsvermögen neu ins Rampenlicht: Beim VTFDS 2026 geht es um professionelle Anlage, stabile Erträge und Verantwortung aus dem Steuerprivileg.
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