BARCLAYS stuft Redcare Pharmacy auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei bisher stark gelaufen, schrieb Guillaume Galland am Montagabend nach den Signalen der Onlineapotheke. Die neuen Jahresziele wertet er positiv./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 57,50EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Guillaume Galland
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Guillaume Galland
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
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