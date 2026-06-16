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    Vusion baut seine Partnerschaft mit JYSK europaweit aus

    Vusion baut seine Partnerschaft mit JYSK europaweit aus
    Foto: 417264605

    Der weltweit führende Anbieter KI-gestützter Digitalisierungslösungen für den Handel baut seine langjährige Zusammenarbeit mit dem führenden europäischen Einrichtungshaus aus

    • Umrüstung von 450 Stores in Skandinavien (~1,2 Mio. ESLs) auf die neueste Vusion Technologie
    • Ausweitung auf 750 weitere Stores in ganz Europa (~3 Mio. ESLs)
    • Vollständige Umstellung der gesamten Flotte auf VusionCloud – bis 2027 wird eine Ausweitung auf 2.500 Stores in den nordischen Ländern, der DACH-Region und den Benelux-Ländern erwartet

    PARIS, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Vusion (VU - FR0010282822), der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Digitalisierungslösungen für den stationären Handel, gab heute die Ausweitung seiner langjährigen Partnerschaft mit JYSK, einem der führenden Einrichtungshäuser Europas, bekannt. Im Rahmen der neuen, umfassenden Vereinbarung wird Vusion das Einzelhandels-Unternehmen bei der nächsten Phase der Store-Modernisierung und seiner Cloud-Transformations-Strategie unterstützen.

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    JYSK

    Die Vereinbarung umfasst die Modernisierung der elektronischen Regaletiketten in den 450 bereits mit der Vusion Technologie ausgestatteten JYSK-Stores in den nordischen Ländern, die Einführung von Vusion-Lösungen in 750 weiteren Stores in ganz Europa sowie die vollständige Migration der bisherigen lokalen Plattform von JYSK auf die VusionCloud. Bis 2027 soll die Lösung voraussichtlich auf rund 2.500 Stores in den Regionen Nordeuropa, DACH und BENELUX ausgeweitet werden.

    Durch die Umstellung auf VusionCloud wird JYSK von einer skalierbareren und zentralisierten Plattform profitieren, die schnellere Bereitstellungszyklen, vereinfachte Storeprozesse, eine verbesserte Leistung und größere Flexibilität ermöglicht, um künftige Innovationen im Einzelhandel in großem Maßstab zu unterstützen. Die cloudbasierte Architektur wird zudem die einheitliche Abwicklung der Geschäftsabläufe über alle Märkte hinweg stärken und gleichzeitig die Komplexität der Infrastruktur verringern.

    Das Projekt untermauert die Strategie von Vusion, die Umstellung der bestehenden Kundenbasis auf cloudnative Lösungen voranzutreiben und gleichzeitig die langfristigen Kundenbeziehungen durch operative Exzellenz, lokalen Support und kontinuierliche Innovation zu festigen.

    „JYSK arbeitet seit mehr als 10 Jahren mit Vusion zusammen, und diese neue Vereinbarung spiegelt sowohl die Stärke unserer Zusammenarbeit wider als auch den Mehrwert, den wir in der Umstellung auf eine fortschrittlichere cloudbasierte Plattform sehen", sagt Carsten Nørgreen Weinkouff, Executive Vice President Retail Development, Marketing, E-commerce & Omnichannel bei JYSK: „Im Zuge der weiteren Modernisierung unserer Filialen in ganz Europa investieren wir in Lösungen, die uns für die Zukunft mehr Skalierbarkeit, betriebliche Effizienz und Flexibilität bieten. Die Technologie und die Teams von Vusion haben immer wieder bewiesen, dass sie über die Zuverlässigkeit und den Support verfügen, die wir für ein Unternehmen unserer Größe benötigen."

    „Dieser neue Meilenstein mit JYSK verdeutlicht die Stärke langfristiger Kundenpartnerschaften und den sich beschleunigenden Wandel hin zu cloud-nativen Einzelhandelsplattformen", sagt Sébastien Fourcy, SEVP EMEA bei Vusion: „Durch den Umstieg auf VusionCloud erhält JYSK eine skalierbare Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist, die betriebliche Effizienz kontinuierlich zu verbessern und Innovationen in Tausenden von Stores zu fördern. Wir sind stolz darauf, JYSK mit einer Kombination aus technologischer Führungskompetenz, lokaler Umsetzung und langfristigem Engagement zu unterstützen."

    Über Vusion: https://www.vusion.com/ 

     

    Vusion logo

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/vusion-baut-seine-partnerschaft-mit-jysk-europaweit-aus-302800831.html

    Die VusionGroup Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 133,9EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.




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