BARCLAYS stuft DHL Group auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite nannte am Montagnachmittag fünf Gründe, warum Anleger die Aktien der Bonner im Depot haben sollten. Dazu gehörten ein besserer Ergebnismix als in der Vergangenheit und starke Kostenkontrolle. Zudem verdiene die Aktie eine höhere Bewertung./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 16:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 52,68EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Marco Limite

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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