All for One Group kündigt Aktienrückkauf von bis zu 5,85 Mio. EUR an
Die All for One Group SE startet ein neues Aktienrückkaufprogramm 2026 und schafft damit zusätzlichen Spielraum für ihre künftige Kapital- und Unternehmensstrategie.
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- Vorstand der All for One Group SE hat am 15. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein neues Aktienrückkaufprogramm (Aktienrückkaufprogramm 2026) beschlossen (auf Basis der HV-Ermächtigung vom 18. März 2025)
- Umfang: Bis zu 130.000 auf den Namen lautende Stückaktien (ca. 2,6% des aktuellen Grundkapitals) können zurückgekauft werden, maximaler Gesamtkaufpreis 5,85 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten)
- Zeitraum: Durchführung über die Börse vom 18. Juni 2026 bis zum 5. März 2027
- Durchführung: Rückkäufe erfolgen durch ein Kreditinstitut innerhalb einer vertraglich vereinbarten Preisspanne und gemäß der erteilten Ermächtigung
- Verwendung und Flexibilität: Die zurückgekauften Aktien können vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats für alle nach Aktienrecht und der Ermächtigung zulässigen Zwecke verwendet werden; das Programm kann jederzeit unterbrochen oder eingestellt werden
- Veröffentlichung/Kontakt: Mitteilung als Insiderinformation (Art. 17 MAR) veröffentlicht am 16.06.2026; die Gesellschaft informiert regelmäßig auf ihrer Webseite über den Verlauf; Kontakt: Nicole Besemer (Investor Relations & Treasury).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei All for One Group ist am 04.08.2026.
Der Kurs von All for One Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,51 % im
Plus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 33,00EUR das entspricht einem Plus von +0,92 % seit der Veröffentlichung.
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