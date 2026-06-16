UBS stuft Traton auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 34,44EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

