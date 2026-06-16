UBS stuft Volvo B auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 387 schwedischen Kronen belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 29,39EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 387

Kursziel alt: 387

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar