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    Hohe Nachfrage in Deutschland

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    Nicht Canopy oder Tilray: Bei dieser Cannabis-Aktie flippen Anleger völlig aus!

    Um Cannabis-Aktien wie Canopy und Tilray war es zuletzt still geworden, doch jetzt rüttelt High Tide die Branche mit überraschend starken Quartalszahlen auf.

    Für Sie zusammengefasst
    Hohe Nachfrage in Deutschland - Nicht Canopy oder Tilray: Bei dieser Cannabis-Aktie flippen Anleger völlig aus!
    Foto: David Gabric - Unsplash

    Cannabis-Aktien? Davon hat man zuletzt nur wenig gehört!

    Wieder einmal ist es um Cannabis-Aktien still geworden, nachdem sich auch die jüngsten Gerüchte über ein mögliches Rescheduling in den USA nicht bewahrheitet haben und die Branche damit unverändert auf DEN großen regulatorischen Befreiungsschlag wartet, der ihr zu finanziell nachhaltigem Wachstum und Profitabilität verhelfen könnte.

    Die schwache Kursentwicklung von Canopy Growth (-13,8 Prozent) und Tilray Brands (-44,5 Prozent) als zwei bei Anlegerinnen und Anlegern beliebten Aushängeschildern der Branche seit dem Jahresauftakt spiegelt das fehlende Grundvertrauen gegenüber der Branche wider – auch wenn es für diese insgesamt gar nicht so schlecht lief, wie das Plus von 7,4 Prozent beim Branchen-ETF Roundhill Cannabis zeigt. Dieser profitiert von der etwas robusteren Entwicklung bei Anbietern von Medizinalcannabis, wie Curaleaf.

    Hohes Umsatzwachstum dank Exportrekord nach Deutschland

    Dass einzelne Anbieter durchaus in der Lage dazu sind, ansprechende Geschäftszahlen vorzulegen und profitabel oder wenigstens profitabilitätsnah zu wirtschaften, hat am Montagabend der kanadische Medizinalcannabis-Spezialist High Tide bewiesen.

    Das Unternehmen verzeichnete im abgelaufenen Quartal einen Umsatzanstieg von 30,1 Prozent auf 179,3 Millionen Kanadische Dollar (CAD; 110,3 Millionen Euro). Damit wurden die in US-Dollar ausgewiesenen Erwartungen der Analysten um knapp 6 Millionen US-Dollar übertroffen.

    Das Unternehmen profitierte nach eigenen Angaben von hohen Exporten nach Deutschland. Hier legte das verkaufte Volumen gegenüber dem Vorjahresquartal um 49 Prozent auf einen Unternehmensrekord von 7,6 Tonnen zu. High Tide beziffert seinen Marktanteil in Deutschland auf inzwischen über 14 Prozent – nach 6,5 Prozent noch im vergangenen Sommer.

    Da ist sie, die lang ersehnte Profitabilität

    Auch auf der Ertragsseite schnitt High Tide besser ab, als von Expertinnen und Experten erwartet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) landete mit 0,01 CAD über den Schätzungen, die erneut einen Verlust befürchtet hatten. Insgesamt erzielte High Tide einen operativen Gewinn von 6,1 Millionen CAD (3,8 Millionen Euro) nach gerade mal 932.000 CAD (~573.400 Euro) im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Anstieg um 554 Prozent.

    Die starken operativen Steigerungen sorgten dafür, dass der Konzern auch beim Nettogewinn einen kleinen Ertrag in Höhe von 24.000 CAD (14.765 Euro) vorweisen konnte. Noch ein Jahr zuvor hatte der Verlust bei 2,8 Millionen CAD gelegen. Kann High Tide diesen Kurs halten, ist das Unternehmen für Profitabilität gar nicht auf eine Legalisierung von Freizeitcannabis in den USA angewiesen, um Gewinne zu erwirtschaften.

    Für das kommende Quartal zeigen sich die Kanadier zuversichtlich, ihre Geschäfte weiter profitabel expandieren zu können. In seiner Pressemitteilung betonte High Tide die wachsenden Mitgliederzahlen im Vorteilsprogramm Cabana Club & ELITE sowie die wachsenden Marktanteile nicht nur auf dem deutschen, sondern auch dem europäischen Gesamtmarkt.

    High Tide

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    Aktie legt zeitweise fast 30 Prozent zu, Kaufsignal zeichnet sich ab

    Anlegerinnen und Anleger zeigten sich in der US-Nachbörse tief beeindruckt von den Zahlen über den Erwartungen. Zeitweise ging es für die Aktie um 30 Prozent nach oben. Davon ist am Dienstagvormittag noch ein Plus von knapp 18 Prozent übrig. Vor der Ergebnispräsentation stand gegenüber dem Jahreswechsel ein Minus von 15,1 Prozent zu Buche. Das könnte am Dienstag vollständig egalisiert werden.

    Charttechnisch könnte High Tide nach der enttäuschenden Kursentwicklung in den zurückliegenden Wochen vor einem Befreiungsschlag stehen – es winkt der Anstieg über die 50-Tage-Linie und damit ein erstes prozyklisches Kaufsignal. Vor allem aber dürfte sich im Bereich von 2,25 US-Dollar ein Mehrfachboden ergeben, der das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen könnte.

    Fazit: Wer Cannabis will, sollte bevorzugt hier zugreifen

    Der kanadische Medizinalcannabis-Spezialist High Tide hat am Montagabend ein Quartalsergebnis deutlich über den Erwartungen vorgelegt, worauf hin die Aktie zweistellig zulegt. Als einer der wenigen Anbieter am Markt hat High Tide bewiesen, profitabel wirtschaften zu können, und zwar unabhängig von politischen Entwicklungen in den USA.

    Finanziell ist das Unternehmen deutlich solider aufgestellt als Canopy Growth, Tilray und Co. Die Nettoverschuldung liegt bei rund 55 Millionen US-Dollar, was rund dem 2,5-Fachen des EBITDA entspricht. Das geht in Ordnung. Für das kommende Geschäftsjahr erwarten Analystinnen und Analysten einen Gewinn pro Aktie in Höhe von 0,16 US-Dollar. Damit käme High Tide auf ein KGV von 14, was branchenintern einer der besten Werte ist.

    Anlegerinnen und Anleger, welche auf ein Comeback der Cannabisbranche wetten möchten, sollten das angesichts der verbesserten Profitabilität daher vorrangig bei High Tide tun.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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