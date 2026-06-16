US & Europa: Private Debt im Blick – Interview mit Experten
Zwischen reifem, aber überhitztem US-Markt und konservativerem Europa eröffnet sich im Mittelstand ein attraktives Spielfeld für spezialisierte Private-Debt-Investoren.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- US Direct Lending und europäisches Private Debt sind strukturell verschieden: US-Markt ist tiefer, reifer und standardisierter, aber stark wettbewerbsgetrieben mit komprimierten Spreads, verwässerten Covenants und höherem Leverage — bereinigte "Shadow Default Rate" im US-Markt etwa 5–6%.
- Europa (insbesondere der fragmentierte DACH-/Lower‑Mid‑Market) wirkt aktuell attraktiver: konservativere Leverage‑Niveaus, stärkere Covenants, oft erstrangige Besicherung und kein Währungsabsicherungsproblem für Euro‑Investoren.
- Banken ziehen sich (regelbedingt, z. B. Basel IV) zunehmend aus der Mittelstandsfinanzierung zurück; das schafft Raum für spezialisierte Private‑Credit‑Anbieter — in der Schweiz verstärkt durch das Wegfallen der Credit Suisse.
- Daneo Partners: seit 2018 fokussiert auf den europäischen, DACH‑zentrierten Mittelstand (Finanzierungsgrößen 10–75 Mio. EUR) mit maßgeschneiderten, meist erstrangig besicherten Strukturen, starken Covenants und selektivem Underwriting.
- Private Debt hat sich zur etablierten Anlageklasse entwickelt und wird von vielen institutionellen Investoren (insbesondere in Deutschland) als Kernbaustein genutzt — wegen vergleichsweise niedriger Volatilität, attraktiver risikoadjustierter Renditen und direktem Kreditnehmer‑Zugang/Monitoring.
- Investorenfragen und Risiken: dominant sind die US‑Schlagzeilen (Covenant‑lite, PIK, hohes Leverage), Sorgen um Resilienz bei Konjunktureintrübung und Workouts sowie Bewertung/Leverage in überbezahlten Sponsor‑Deals; zugleich steigt der Wettbewerbsdruck durch große Fonds mit viel Dry‑Powder.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.