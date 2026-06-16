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    US & Europa: Private Debt im Blick – Interview mit Experten

    Zwischen reifem, aber überhitztem US-Markt und konservativerem Europa eröffnet sich im Mittelstand ein attraktives Spielfeld für spezialisierte Private-Debt-Investoren.

    US & Europa: Private Debt im Blick – Interview mit Experten
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • US Direct Lending und europäisches Private Debt sind strukturell verschieden: US-Markt ist tiefer, reifer und standardisierter, aber stark wettbewerbsgetrieben mit komprimierten Spreads, verwässerten Covenants und höherem Leverage — bereinigte "Shadow Default Rate" im US-Markt etwa 5–6%.
    • Europa (insbesondere der fragmentierte DACH-/Lower‑Mid‑Market) wirkt aktuell attraktiver: konservativere Leverage‑Niveaus, stärkere Covenants, oft erstrangige Besicherung und kein Währungsabsicherungsproblem für Euro‑Investoren.
    • Banken ziehen sich (regelbedingt, z. B. Basel IV) zunehmend aus der Mittelstandsfinanzierung zurück; das schafft Raum für spezialisierte Private‑Credit‑Anbieter — in der Schweiz verstärkt durch das Wegfallen der Credit Suisse.
    • Daneo Partners: seit 2018 fokussiert auf den europäischen, DACH‑zentrierten Mittelstand (Finanzierungsgrößen 10–75 Mio. EUR) mit maßgeschneiderten, meist erstrangig besicherten Strukturen, starken Covenants und selektivem Underwriting.
    • Private Debt hat sich zur etablierten Anlageklasse entwickelt und wird von vielen institutionellen Investoren (insbesondere in Deutschland) als Kernbaustein genutzt — wegen vergleichsweise niedriger Volatilität, attraktiver risikoadjustierter Renditen und direktem Kreditnehmer‑Zugang/Monitoring.
    • Investorenfragen und Risiken: dominant sind die US‑Schlagzeilen (Covenant‑lite, PIK, hohes Leverage), Sorgen um Resilienz bei Konjunktureintrübung und Workouts sowie Bewertung/Leverage in überbezahlten Sponsor‑Deals; zugleich steigt der Wettbewerbsdruck durch große Fonds mit viel Dry‑Powder.







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