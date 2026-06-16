Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Staatsanleihen in Deutschland sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,10 Prozent auf 126,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,96 Prozent.

Die Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges hatte dem Anleihenmarkt am Vortag bereits kräftig Auftrieb verliehen. Sinkende Ölpreise dämpften Konjunktur- und Inflationssorgen am Markt. Das Abkommen soll an diesem Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden.