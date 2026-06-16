86,48 Prozent p.a.!

Für die kommenden Wochen ist bei Alphabet ein moderat positives, jedoch schwankungsanfälliges Szenario wahrscheinlich. Die hohe Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) und Cloud-Diensten stützt die Wachstumserwartungen und sorgt weiterhin für Optimismus bei vielen Analysten. Gleichzeitig beeinträchtigen Diskussionen über die erheblichen Investitionen in KI-Infrastruktur sowie die unlängst angekündigte Kapitalaufnahme die Stimmung teilweise. Alphabet hat kürzlich rund 85 Milliarden USD an frischem Kapital für den Ausbau seiner KI-Infrastruktur aufgenommen. Dies stärkt die langfristigen Wachstumsaussichten, kann jedoch kurzfristig bei Aktionären Bedenken wegen einer möglichen Verwässerung hervorrufen. Auf der Risikoseite stehen zudem hohe Bewertungen im Technologiesektor sowie als Folge mögliche Gewinnmitnahmen nach starken Kursanstiegen.

Der steigende Aktienkurs von Alphabet basierte auf der Dominanz der Suchmaschine Google. Anwachsende Zinsen in den führenden Volkswirtschaften der USA und Europas begannen jedoch, den Kurs zu belasten. Dadurch fiel die Aktie von Anfang Dezember 2021 bis Anfang November 2022 um rund 46 Prozent. Die Erholung, die Anfang Februar 2023 begann, führte den Kurs bis zum Jahreshoch von 208,70 USD am 4. Februar 2025. Nach einer weiteren Korrektur wurde dieses Niveau erst am 2. September 2025 wieder überschritten. Anschließend stieg die Aktie ohne größere Rückschläge auf die Notierung von 350,15 USD. Ein Einbruch auf die 200-Tage-Linie Ende März 2026 war nur von kurzer Dauer. Der Kurs von Alphabet ist von diesem Tiefpunkt quasi in kurzer Zeit auf das Allzeithoch bei 404,47 USD am 18. Mai nach oben geschossen. Es ist nicht überraschend, dass der Kurs von diesem Niveau eine leichte Konsolidierung durchläuft. Der Aufwärtstrend könnte jedoch intakt bleiben. Der Widerstand bei 530,74 USD sollte in den kommenden 9,5 Wochen aber nicht getestet werden. Am kurzfristigeren Betrachtungshorizont wurde die Unterstützung in der zweiten Hälfte der vorigen Woche bei 350,15 USD verteidigt und der Aufwärtstrend bestätigt.

Alphabet, Inc. Class C (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Alphabet Inc. (FE4YQ9), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 21.08.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 300,00 USD auf der Unterseite und 550,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 15. Juni 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,63 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 86,48 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 311,44 USD fällt oder über den Widerstand bei 530,74 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Alphabet Inc. (Stand: 15.06.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE4YQ9 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,53 / 8,63 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 300,00 USD Basiswert: Alphabet, Inc. Class C obere KO-Schwelle: 550,00 USD akt. Kurs Basiswert: 369,36 USD Laufzeit: 21.08.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 86,48 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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