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    NUVIEW von der ESA für die nächste Phase der Lunar-LiDAR-Mission ausgewählt

    Leonardo DiCaprio, Investor, unterstützt weiterhin verantwortungsvolle Monderkundung auf
    Basis von weltraumgestütztem LiDAR

    BERLIN, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die NUVIEW GmbH gab heute bekannt, dass ihre Moonraker-Mission von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) für eine Phase-A-Studie im Rahmen des ESA-Programms „Small Missions for Exploration – Destination the Moon" (Kleine Explorationsmissionen, Ziel Mond) ausgewählt wurde. NUVIEW fungiert als Hauptauftragnehmer und leitet ein internationales Konsortium, das weltraumgestützte LiDAR-Technologie zur Kartierung der Mondoberfläche vorantreibt.

    NUVIEW, an Orlando-based geospatial technology company delivering global 3D mapping through space-based LiDAR.

    Moonraker wird ein mit LiDAR ausgestattetes Raumfahrzeug in eine Mondumlaufbahn bringen, um hochauflösende, dreidimensionale Höhendaten der Polarregionen des Mondes und anderer vorrangiger Gebiete zu erfassen. Die daraus entstehenden Geländemodelle werden die Identifizierung von Landeplätzen, die Gefahrenbewertung und die Planung von Aktivitäten auf der Mondoberfläche für künftige robotische und bemannte Missionen unterstützen.

    „Moonraker ist eine direkte Erweiterung unserer kommerziellen LiDAR-Architektur bis in die Mondumlaufbahn", sagte Katie Graumann, Geschäftsführerin von NUVIEW Deutschland. „Indem wir die Systeme anpassen, die wir für die Erdbeobachtung einsetzen, können wir zuverlässige, missionskritische Geländedaten bereitstellen, die dazu beitragen, die Risiken künftiger Mondlandungen und Einsätze auf der Mondoberfläche zu verringern."

    Im Mittelpunkt der Mission stehen der Südpol des Mondes und weitere ausgewählte Interessengebiete, darunter dauerhaft verschattete Regionen, in denen präzise Geländedaten für die Bewertung potenzieller Landeplätze sowie zur Unterstützung künftiger Erkundungsaktivitäten und Aktivitäten zur Ressourcennutzung von entscheidender Bedeutung sind. Die von Moonraker erfassten LiDAR-Daten werden direkt zur Erde übertragen und zu dreidimensionalen digitalen Höhenmodellen für die Missionsplanung und -analyse verarbeitet.

    Der Schauspieler und Umweltschützer Leonardo DiCaprio, Investor bei NUVIEW, betonte die weitergehende Bedeutung präziser Geländeinformationen für eine verantwortungsvolle Erkundung:

    „Wenn wir den Mond mithilfe hochauflösender 3D-Kartierung besser verstehen, können wir klügere und sicherere Entscheidungen treffen. Technologien wie das weltraumgestützte LiDAR von NUVIEW stärken die Erkundung und unterstreichen zugleich die Bedeutung von Erdbeobachtung und Umweltinformationen, während die Menschheit über unseren Planeten hinaus vordringt."

    Moonraker trägt zu den übergeordneten Zielen der ESA bei der Erforschung des Mondes bei und stärkt Europas Führungsrolle bei der Entwicklung einer langfristigen Infrastruktur auf der Mondoberfläche.

    Informationen zu NUVIEW
    NUVIEW entwickelt die weltweit erste kommerzielle, weltraumgestützte LiDAR-Satellitenkonstellation, die aus dem Orbit kontinuierlich globale 3D-Höhendaten bereitstellen soll. Als Pionier im Bereich des weltraumgestützten LiDAR kombiniert NUVIEW modernste Satelliten-, Sensor- und Softwaretechnologie, um hochauflösende Daten mit hoher Dichte für Anwendungen in den Bereichen Klima, Infrastruktur, Landwirtschaft, nationale Kartierung, Aufklärung und Verteidigung bereitzustellen. Folgen Sie uns auf LinkedIn und X. Weitere Informationen finden Sie auf nuview.space.

    Media Contact
    media@nuview.space

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    NUVIEW von der ESA für die nächste Phase der Lunar-LiDAR-Mission ausgewählt Leonardo DiCaprio, Investor, unterstützt weiterhin verantwortungsvolle Monderkundung auf Basis von weltraumgestütztem LiDARBERLIN, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ - Die NUVIEW GmbH gab heute bekannt, dass ihre Moonraker-Mission von der Europäischen …
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