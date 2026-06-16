EverYield sichert Cashflow & stärkt Infrastruktur für 50 Mio. Anleihe
Mit frischem Kapital, klarem Wachstumskurs und neuen Technologien stellt EverYield die Weichen für den Wandel zur integrierten Energie- und Infrastrukturplattform.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Eigenkapitalzusage der Eigentümer über EUR 10 Mio. plus verbindliche Investorenzusagen von EUR 21,25 Mio., wodurch die Übernahme des Murau‑Murtal Energy Campus finanziell abgesichert wird.
- Strategischer Wandel: EverYield geht von einer Projektentwicklungsplattform zu einer operativen Infrastrukturgesellschaft mit rund 60 Mitarbeitenden über.
- Bereits bestehende profitable Geschäftssegmente in Energie, Biomasse, Pelletproduktion, Logistik und technischen Dienstleistungen.
- Erwartete Steigerung des jährlichen Cashflows auf rund EUR 10 Mio., was eine solide Basis zur Bedienung der Zinsverpflichtungen der laufenden EUR 50 Mio. Infrastructure‑Anleihe schaffen soll.
- Geplanter Ausbau zu einer integrierten Industrie‑, Energie‑ und Kreislaufwirtschaftsplattform mit Aktivitäten wie Klärschlamm‑Monoverbrennung, Phosphorrückgewinnung und Düngemittelproduktion.
- Zeitplan und Angebotsdetails: finales Closing der Transaktion Ende September 2026 geplant; Zeichnungsfrist der Anleihe läuft bis 26. Juni 2026; Management startet eine Roadshow für Investoren.
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