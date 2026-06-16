9 0 Kommentare US & Europa: Private Debt & Investorendialog – Interview mit Experten

Private Debt rückt ins Zentrum institutioneller Portfolios: Zwischen US-Direktkrediten und europäischem Mid Market eröffnen sich neue Chancen – bei zugleich wachsenden Risiken.

US Direct Lending ist tiefer, reifer und standardisierter, führt aber zu erhöhtem Wettbewerb, komprimierten Spreads und höheren Leverage-Niveaus in den USA

Europäisches Private Debt ist fragmentierter, konservativer in Leverage und Covenants, bietet aber attraktivere risikoadjustierte Spreads und weniger Wettbewerb

Private Debt hat sich in Europa von einer Nischenstrategie zu einer Kernkomponente in institutionellen Portfolios entwickelt, insbesondere bei deutschen Investoren

Für Stiftungen ist die richtige Gestaltung der Anlagerichtlinie entscheidend; zu enge oder zu komplexe Richtlinien können Verluste verursachen; die Business Judgement Rule schützt verantwortliche Vorstände

Private Debt und Infrastruktur werden zunehmend als Alternativen zu klassischen Anlageklassen genutzt, wobei Private Debt vor allem durch Sicherheiten und direkte Verhandlungen überzeugt

Die größten Chancen liegen im europäischen Lower Mid Market, während Herausforderungen in geopolitischer Unsicherheit und Vertrauensverlust durch US-Exposure bestehen; lokale Strukturen und starke Besicherungen sind wichtige Strategien





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