US & Europa: Private Debt & Investorendialog – Interview mit Experten
Private Debt rückt ins Zentrum institutioneller Portfolios: Zwischen US-Direktkrediten und europäischem Mid Market eröffnen sich neue Chancen – bei zugleich wachsenden Risiken.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- US Direct Lending ist tiefer, reifer und standardisierter, führt aber zu erhöhtem Wettbewerb, komprimierten Spreads und höheren Leverage-Niveaus in den USA
- Europäisches Private Debt ist fragmentierter, konservativer in Leverage und Covenants, bietet aber attraktivere risikoadjustierte Spreads und weniger Wettbewerb
- Private Debt hat sich in Europa von einer Nischenstrategie zu einer Kernkomponente in institutionellen Portfolios entwickelt, insbesondere bei deutschen Investoren
- Für Stiftungen ist die richtige Gestaltung der Anlagerichtlinie entscheidend; zu enge oder zu komplexe Richtlinien können Verluste verursachen; die Business Judgement Rule schützt verantwortliche Vorstände
- Private Debt und Infrastruktur werden zunehmend als Alternativen zu klassischen Anlageklassen genutzt, wobei Private Debt vor allem durch Sicherheiten und direkte Verhandlungen überzeugt
- Die größten Chancen liegen im europäischen Lower Mid Market, während Herausforderungen in geopolitischer Unsicherheit und Vertrauensverlust durch US-Exposure bestehen; lokale Strukturen und starke Besicherungen sind wichtige Strategien
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.