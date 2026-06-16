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    US & Europa: Private Debt & Investorendialog – Interview mit Experten

    Private Debt rückt ins Zentrum institutioneller Portfolios: Zwischen US-Direktkrediten und europäischem Mid Market eröffnen sich neue Chancen – bei zugleich wachsenden Risiken.

    US & Europa: Private Debt & Investorendialog – Interview mit Experten
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • US Direct Lending ist tiefer, reifer und standardisierter, führt aber zu erhöhtem Wettbewerb, komprimierten Spreads und höheren Leverage-Niveaus in den USA
    • Europäisches Private Debt ist fragmentierter, konservativer in Leverage und Covenants, bietet aber attraktivere risikoadjustierte Spreads und weniger Wettbewerb
    • Private Debt hat sich in Europa von einer Nischenstrategie zu einer Kernkomponente in institutionellen Portfolios entwickelt, insbesondere bei deutschen Investoren
    • Für Stiftungen ist die richtige Gestaltung der Anlagerichtlinie entscheidend; zu enge oder zu komplexe Richtlinien können Verluste verursachen; die Business Judgement Rule schützt verantwortliche Vorstände
    • Private Debt und Infrastruktur werden zunehmend als Alternativen zu klassischen Anlageklassen genutzt, wobei Private Debt vor allem durch Sicherheiten und direkte Verhandlungen überzeugt
    • Die größten Chancen liegen im europäischen Lower Mid Market, während Herausforderungen in geopolitischer Unsicherheit und Vertrauensverlust durch US-Exposure bestehen; lokale Strukturen und starke Besicherungen sind wichtige Strategien







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    US & Europa: Private Debt & Investorendialog – Interview mit Experten Private Debt rückt ins Zentrum institutioneller Portfolios: Zwischen US-Direktkrediten und europäischem Mid Market eröffnen sich neue Chancen – bei zugleich wachsenden Risiken.
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