Spartan Metals entdeckt zwei neue Wolfram-Silber-Gänge bei Tungstonia

Vancouver, Kanada, 16. Juni 2026 / IRW-Press / Spartan Metals Corp. („Spartan“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: W OTCQB: SPRMF | FWB: J03) freut sich, die Entdeckung von zwei neuen Wolfram-Silber-Gängen auf seinen Tungstonia-Claims innerhalb seines zu 100 % unternehmenseigenen Wolfram-Silber-Rubidium-Projekts Eagle in Nevada bekannt zu geben.

Highlights:

Zwei neue oberflächennahe Quarz-Hübnerit-Gänge wurden durch Probenahmen mittels eines tragbaren Kernbohrgeräts entdeckt, etwa 1 Kilometer (km) entfernt von Gang 1, dem Hauptgang der ehemals produzierenden Mine Tungstonia.

Die Wolfram-Silber-Mineralisierung ist identisch mit der Mineralisierung in den Gängen 1 bis 5 der Mine Tungstonia (Abbildung 1).

Insgesamt wurden nun 7 Wolfram-Silber-Gänge bestätigt, einschließlich der neuen Gänge Spartan A und Spartan B

Tabelle 1: Analyseergebnisse der mittels tragbaren Kernbohrgeräts beprobten Gänge Spartan A und Spartan B.

Gang-Nr. Bohrung Nr. Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) WO3 % Ag (g/t) Spartan A STS-26-004 0 1,3 1,3 0,26 9,51 1,3 1,5 0,2 0,23 55,96 Spartan B STS-26-005 0 0,8 0,8 0,57 9,16

Brett Marsh, President und CEO von Spartan, erklärte: „Die Entdeckung weiterer Gänge auf den Tungstonia-Claims stellt eine ermutigende Entwicklung für unser Explorationsteam dar und bestärkt uns weiterhin in unserer Ansicht, dass das Projekt Eagle potenziell ein größeres Mineralisierungssystem beherbergen könnte. Das Vorkommen mehrerer Gangstrukturen über ein weitläufiges Gebiet hinweg stützt unser geologisches Modell, bestätigt unsere Gesteinssplitter- und Bodendaten und hebt das potenzielle Ausmaß und die Ausdehnung der bekannten mineralisierten Fläche hervor.“

Herr Marsh fuhr fort: „Besonders spannend ist, dass diese neu identifizierten Wolfram-Silber-Gänge zeigen, dass sich die Mineralisierung über die historisch im Konzessionsgebiet erkannten Bereiche hinaus erstreckt. Darüber hinaus sind wir aufgrund dieser Ergebnisse und der Ergebnisse unserer früheren Programme zuversichtlich, dass Silber, das in der historischen Produktion zusammen mit Wolfram nicht erwähnt wurde, in unseren Proben weiterhin konsistent vorkommt, da wir der Ansicht sind, dass es bei den aktuellen Preisen das Potenzial hat, einen erheblichen Mehrwert für das Projekt zu schaffen. Während wir unser systematisches Explorationsprogramm fortsetzen, werden wir uns darauf konzentrieren, die Ausdehnung, Kontinuität und die Beziehungen dieser Gänge und der damit in Zusammenhang stehenden Mineralisierung im gesamten Projektgebiet zu verstehen. Wir freuen uns darauf, unsere Explorationsbemühungen voranzutreiben und das ausgedehnte Potenzial des bezirksgroßen Projekts Eagle zu bewerten.“

Die Entdeckungen, die Teil des am 21. Mai 2026 angekündigten Explorationsprogramms sind, wurden mithilfe eines tragbaren Diamantkernbohrgeräts mit einem Kerndurchmesser von 36,4 Millimetern (mm) bestätigt. Das tragbare Bohrgerät dient dazu, potenzielle Gänge und vorgeschlagene Bohrstandorte vor dem Einsatz größerer Diamantkernbohrgeräte schnell zu evaluieren. Abbildung 1 zeigt die Lage der beiden Kernbohrungen STS-26-004 (Abbildung 2) und STS-26-005 (Abbildung 3). Die vertikalen Bohrungen befanden sich in der Nähe potenzieller Gänge, die anhand der Oberflächenexplorationsprogramme von Spartan im Jahr 2025 interpretiert wurden. Die Bohrungen wurden in einem Granit mit Greisenbildung niedergebracht. Die wahren Mächtigkeiten/Breiten der Mineralisierung sind unbekannt, da weitere Untersuchungen erforderlich sind, um die Orientierung der Gänge zu bestimmen.

Die Bohrergebnisse bestätigen das Vorhandensein zuvor interpretierter, aber unbestätigter Gänge auf den Tungstonia-Claims und verdeutlichen das Potenzial für weitere Entdeckungen in Distriktgröße auf dem Projekt Eagle. Die Analyseergebnisse stimmen mit den zuvor gemeldeten Produktionsgehalten in den Minen Tungstonia und Yellow Jacket von 0,6-0,9 % WO₃(1) bzw. 1,12 % WO₃(2) überein, was das Wolframpotenzial auf dem Projekt Eagle weiter verdeutlicht.

Abbildung 1 Claim-Block Tungstonia mit den Wolfram-Gesteinssplitterproben 2024 und 2025, wobei die Bodenanalyseergebnisse von 2025 als Konturen auf einer Heatmap dargestellt sind. Die Standorte des Bohrprogramms 2026 sind grün markiert. Die neu entdeckten Gänge Spartan-A und Spartan-B liegen etwa 1 km westlich von Gang 1. Die Silbergehalte wurden für eine übersichtlichere Darstellung gerundet.

Abbildung 2 Probe aus der Bohrung STS-26-004. Diese Bohrung wurde etwa 850 Meter (m) westnordwestlich des südlichen Ausläufers des Gangs 1 und etwa 2 km südsüdwestlich der Mine Tungstonia angesetzt und bis zu einer Tiefe von etwa 1,52 m niedergebracht. Quarz mit Hübnerit wurde ab der Oberfläche angetroffen und wies ähnliche Eigenschaften auf wie die im Gang 1 in der Nähe der Mine Tungstonia beobachtete Mineralisierung. Die Hübneritkristalle waren etwa 1–2 Zentimeter (cm) groß (weiß eingekreist).

Abbildung 3 Probe aus der Kernbohrung STS-26-005. Diese Bohrung wurde etwa 150 m östlich von Bohrung TS-26-004 angesetzt und bis zu einer Tiefe von etwa 1,22 m niedergebracht. Quarz mit Hübnerit wurde ab der Oberfläche angetroffen und enthielt 3–5 mm große Hübneritkristalle (schwarze Flecken) mit mehreren dünnen Hübneritgängchen im gesamten Quarz.

Nächste Schritte

Spartan wird sein Explorationsprogramm 2026 wie in der Mitteilung vom 21. Mai 2026 beschrieben fortsetzen, einschließlich:

Fortsetzung der Oberflächenprobenahme von Böden und Gestein – einschließlich weiterer Bohrungen mittels tragbaren Kernbohrgeräts – auf den im November 2025 erworbenen Claims, um zuvor identifizierte Wolfram-, Silber- und Rubidiumanomalien im Boden potenziell zu erweitern.

Mitte Juni: Geophysikalische Bodenuntersuchungen zur Ermittlung der Tiefen bestehender Wolfram-Silber-Gänge von mehr als 2 km Länge sowie potenzieller Wolfram-Skarn-Mineralisierungen, die mit Wolfram-Silber-Rubidiumanomalien im Boden zusammenfallen.

Anfang bis Mitte August: Diamantkernbohrungen mit Gesamtlänge von ca. 3.000 Metern (m) an vorrangigen Zielen, die durch Oberflächenprobenahmen und geophysikalische Untersuchungen identifiziert wurden.

QA/QC-Verfahren

Die Proben wurden an die Einrichtung von American Assay Lab (AAL) in Sparks, Nevada, geschickt, ein zertifiziertes und akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Die Proben werden nach branchenüblichen Aufbereitungsmethoden vorbereitet und unter Verwendung der Methode IM-4AB52 analysiert (52 Elemente: 4-Säuren-Aufschluss an 0,5 g plus Borsäure-Heißblock). AAL führt eigene interne Duplikatanalysen der Grob- und Gesteinspulverproben durch, um eine ordnungsgemäße Probenvorbereitung und Gerätekalibrierung sicherzustellen. Die QA/QC-Maßnahmen von Spartan umfassen die regelmäßige Hinzugabe von CRM-Standards, Duplikaten und Leerproben sowie eine strenge Überprüfung der Ergebnisse durch den qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens, Brett R. Marsh, President und CEO von Spartan.

Erweiterung um Investor-Marketing- und Medienaktivitäten

Spartan hat die Global One Media Group Pte. Ltd. („Global One Media“) beauftragt, die digitale Investorenkommunikationsstrategie des Unternehmens zu unterstützen. Global One Media (www.globalonemedia.com) ist ein Unternehmen für Investorenmarketing und digitale Kommunikation, das börsennotierten Unternehmen dabei hilft, ihre Marktpräsenz zu steigern, die Investorenbindung zu stärken und eine nachhaltige Bekanntheit auf den globalen Kapitalmärkten aufzubauen. Durch strategische Positionierung, die Erstellung hochwertiger Inhalte und gezielte digitale Verbreitung über sein Investorenmediennetzwerk verbindet Global One Media Emittenten mit wichtigen Investorengruppen in Nordamerika, Europa und Asien.

Im Rahmen des am 1. Juli 2026 beginnenden Auftrags wird Global One Media das Unternehmen bei der Erstellung digitaler Investoreninhalte, einschließlich Videointerviews und damit verbundener Unternehmenskommunikation, unterstützen und die Verbreitung dieser Inhalte über digitale Kanäle und Medienplattformen koordinieren, mit der Zielsetzung, die Sichtbarkeit des Unternehmens bei Investoren in wichtigen globalen Märkten zu erhöhen. Die Kosten für den 6-Monats-Vertrag belaufen sich auf 7.500 US-Dollar pro Monat, wobei im Voraus eine anfängliche Dreimonatspauschale (22.500 US-Dollar) zu zahlen ist. Nach Ablauf der 6-monatigen Laufzeit wird der Vertrag auf eine monatliche Laufzeit umgestellt, sofern nicht anders zwischen den Parteien vereinbart. Der Vertrag mit Global One Media unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Global One Media hält weder direkt noch indirekt eine Beteiligung an dem Unternehmen oder dessen Wertpapieren und hat auch kein Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Global One Media wird dem Unternehmen möglicherweise in Zukunft weitere Dienstleistungen erbringen.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter Aufsicht von Brett R. Marsh, CPG, erstellt und von ihm genehmigt. Herr Marsh ist President und CEO von Spartan Metals Corp. sowie ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Quellennachweis

1 Nevada Bureau of Mines and Geology, 1988, Bulletin 105 p213-217

2 Hobbs S.W., 1944 War Minerals Report #224, Wartime Studies by the US Bureau of Mines

Über das Projekt Eagle

Das Projekt Eagle bietet eine einzigartige Gelegenheit, eines der größten und hochgradigsten Wolfram- („W“) und Rubidium-(„Rb“)-Distrikte in den Vereinigten Staaten abzugrenzen. Das Projekt umfasst die ehemals produzierenden (1) hochgradigen Wolfram-(W-Cu-Ag)-Minen Tungstonia, Yellow Jacket und Rees/Antelope. Der Betrieb dieser Minen erfolgte von 1915 bis 1942, wobei bis 1956 zeitweise eine Produktion in kleinem Maßstab stattfand. Die Wolframproduktion aus diesen Minen belief sich auf insgesamt 8.379 Einheiten mit Gehalten zwischen 0,6 % und 0,9 % WO3.

Das Projekt hat eine Fläche von ca. 36,5 km2 und liegt etwa 120 Kilometer nordöstlich der Stadt Ely in den Kern Mountains im White Pine County, Nevada. Das Projekt umfasst 9.033 Acres, bestehend aus 445 nicht patentierten Erzgang-Claims des Bureau of Land Management (BLM).

Bei Eagle kommen drei Lagerstättentypen vor: Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD), die signifikante oder anomale Gehalte an Wolfram (W), Silber (Ag) und Rubidium (Rb) sowie Cu-Sb±Au-Pb-Zn-Bi-As in drei Schwerpunktgebieten des Projekts aufweisen, was auch das Potenzial zur Gewinnung von W-Rb-Ag aus den historischen Aufbereitungsrückständen der Aufbereitungsanlage Tungstonia umfasst.

Über Spartan Metals Corp.

Spartan Metals konzentriert sich auf die Entwicklung von Projekten für kritische Mineralien in etablierten und stabilen Bergbaugebieten im Westen der Vereinigten Staaten, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines Portfolios aus verschiedenen strategischen Mineralien für die Rüstungsindustrie wie Wolfram, Rubidium, Antimon, Wismut und Arsen liegt.

Das hochwertige Projektportfolio von Spartan umfasst eine Option auf den Erwerb von 100 % des Wolfram-Molybdän-Projekts Victorio in New Mexico sowie das zu 100 % unternehmenseigene Wolfram-Silber-Rubidium-Projekt Eagle in Nevada. Victorio beherbergt die größte Wolframressource in den Vereinigten Staaten und enthält bedeutende Konzentrationen an Beryllium und Flussspat, während das Projekt Eagle die höchstgradige historische Wolframressource in den USA umfasst, die bedeutende, noch nicht vollständig abgegrenzte Ressourcen einschließt, darunter: hochgradiges Silber, Rubidium, Antimon, Wismut, Indium sowie Edel- und Basismetalle. Weitere Informationen über Spartan Metals finden Sie unter www.SpartanMetals.com.

Im Namen des Boards von Spartan

„Brett Marsh“

President, CEO & Direktor

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Brett Marsh, M.Sc., MBA, CPG

President, CEO & Director

1-888-535-0325

info@spartanmetals.com

Jeff Walker

VP, The Howard Group

403-221-0915

jeff@howardgroupinc.com

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Die Spartan Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 0,392EUR auf Lang & Schwarz (16. Juni 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.