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    US Direct Lending & Private Debt: Insights im Interview mit DANEO-Experten

    Zwischen reifem US-Markt und fragmentiertem Europa eröffnen sich im Private Debt neue Chancen – besonders im DACH-Lower-Mid-Market, wo spezialisierte Kreditgeber gefragt sind.

    US Direct Lending & Private Debt: Insights im Interview mit DANEO-Experten
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • US Direct Lending und europäisches Private Debt sind strukturell unterschiedlich: US-Markt ist tiefer, reifer und standardisierter, aber durch hohen Wettbewerb, weichere Covenants, steigendes Leverage und eine „Shadow Default Rate“ von ~5–6% anfälliger für Spätzyklus‑Risiken.
    • Europa ist fragmentierter und dadurch aktuell attraktiver: Banken ziehen sich (bedingt durch Basel IV) zurück, in der Schweiz verstärkt durch den Wegfall der Credit Suisse — das schafft Platz für spezialisierte Private‑Credit‑Anbieter, besonders im Lower‑Mid‑Market.
    • Daneo Partners fokussiert seit 2018 auf den DACH‑Mittelstand (Finanzierungsvolumen 10–75 Mio. EUR) und sieht hier Chancen, weil große angelsächsische Plattformen nicht effizient skalieren und lokale Banken oft zu klein oder reguliert sind.
    • Private Debt hat sich in institutionellen Portfolios etabliert: Senior besicherte Direktkredite verbinden geringe Volatilität mit attraktiven, teils eigenkapitalähnlichen Renditen sowie direktem Zugang zum Kreditnehmer, aktivem Monitoring und Interventionsmöglichkeiten — Allokationen sollten manager‑ und strukturorientiert erfolgen.
    • Institutionelle Investoren fokussieren aktuell auf Risiken: Sorgen über US‑Trends (covenant‑lite, PIK, hohes Leverage), makro‑/geopolitische Resilienz und Bewertungs/Leverage‑Risiken in überbezahlten Sponsor‑Deals; deutsche Investoren sind zusätzlich skeptisch wegen schlechter Erfahrungen mit immobilienbesicherten Private‑Credit‑Investments.
    • Chancen und Herausforderungen: Besonders attraktiv ist der europäische Lower‑Mid‑Market (unterversorgt), aber es gibt Deployment‑Druck großer Fonds und zunehmende Verunsicherung — deshalb sind Selektivität, starke Besicherung und solides Underwriting entscheidend; Daneo sieht sich hier gut positioniert.







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