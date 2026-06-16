Discovery Energy Metals Corp. meldet Abschluss der geochemischen Probenahmen auf dem Cu-Mo-Projekt Crystal Lake in British Columbia

Vancouver, British Columbia, Kanada – 16. Juni 2026 / IRW-Press / Discovery Energy Metals Corp. (CSE: DEMC) (OTCQB: DEMCF) (FWB: Q3Q0) (WKN: A3EFKA) („Discovery“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Mineralressourcenprojekten in Nordamerika spezialisiert, freut sich bekannt zu geben, dass es das Programm auf seinem Konzessionsgebiet Crystal Lake (das „Konzessionsgebiet“), das Prospektionsarbeiten an der Oberfläche und geochemische Bodenprobenahmen umfasste, erfolgreich abgeschlossen hat. Das Konzessionsgebiet liegt etwa 160 km südwestlich von Prince George (British Columbia) und bietet großes Potenzial für die Auffindung einer porphyrischen Kupfer- und Molybdänmineralisierung.

Highlights des Programms

- Bodenprobenahmen: Entnahme von insgesamt 280 Bodenproben aus dem B-Horizont auf zwei Rastern an der Ostseite des Crystal Lake. Die Proben wurden in 25-m-Abschnitten entlang von Linien mit Nordost-Südwest-Ausrichtung im Abstand von jeweils 50 m gewonnen. Die Bodenraster waren auf eine in der Vergangenheit an der Oberfläche ermittelte Mineralisierung und geophysikalische Anomalien auf dem Konzessionsgebiet ausgerichtet.

- Gesteinsprobenahmen: Fünfundzwanzig (25) Proben aus Ausbissen wurden entlang der Bodenprobenahmeraster entnommen, wenn das zutage tretende Grundgestein dies ermöglichte.

Die Oberflächenprobenahmen wurden von der Firma Dahrouge Geological Consulting über einen Zeitraum von acht (8) Tagen zwischen 23. Mai und 30. Mai 2026 absolviert. Als Basis des Feldprogramms diente das Crystal Lake Resort, das innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets gelegen ist. Nach Erhalt werden die Ergebnisse in die Ausrichtung zukünftiger Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet einfließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Alle Gesteinsproben wurden vor Ort mit Hammer und Meißel gewonnen. Die Bodenproben wurden aus dem mutmaßlichen B-Horizont mit einem tragbaren Schneckenbohrer und/oder Geotool entnommen. Die Standorte für alle Probentypen wurden mit einem tragbaren GPS-Gerät oder einem Tablet bestimmt; die Proben wurden in voretikettierte Probenbeutel gegeben. Die Proben wurden von der Firma Manitoulin Transport für die Aufbereitung und geochemische Analyse sicher an AGAT Laboratories Ltd. in Calgary (AB) transportiert. Da sich das Programm noch in einem frühen Stadium befindet, wurden der Probencharge keine zertifizierten Referenzmaterialien, Leerproben oder Feldduplikate hinzugefügt. Das Unternehmen verlässt sich auf die internen Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren von AGAT Laboratories Ltd., das gemäß ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert ist. Die spezifischen Aufbereitungs- und Analysemethoden werden zusammen mit den Analyseergebnissen bekannt gegeben.