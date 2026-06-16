Siemens-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei neuerlichem Kursanstieg

Da sich mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran nun neue Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller ergäben, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 310 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen das alte Hoch überwinden und danach zumindest auf 290 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nachdem die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) im März 2026 unterhalb von 200 Euro einen neuen Höhenflug begann, der am 2.6.26 auf einem neuen Jahreshoch bei 280,20 Euro gipfelte, korrigierte die Aktie zuletzt auf ihr aktuelles Niveau bei 270,75 Euro.

Call-Optionsschein mit Strike bei 275 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 275 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000SJ65763, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 270,75 Euro mit 1,71 – 1,72 Euro gehandelt.

Kann der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest kurzfristig auf 290 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,48 Euro (+44 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 251,712 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 251,712 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN90634, wurde beim Siemens-Kurs von 270,75 Euro mit 2,13 – 2,14 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 290 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,82 Euro (+78 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 244,882 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 244,882 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA7UTV0, wurde beim Siemens-Kurs von 270,75 Euro mit 2,81 – 2,82 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 290 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,51 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.