🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE

    APA ots news

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Roman Oberauer ist neu im Management Team der Cancom Austria...

    Für Sie zusammengefasst
    • Roman Oberauer übernimmt Managed Services bei Cancom
    • Ausbau mit skalierbaren und effizienten Betriebsmodellen
    • Mehr als 20 Jahre Führung in IT und Telekommunikation
    APA ots news - Roman Oberauer ist neu im Management Team der Cancom Austria...
    Foto: Arne Dedert - DPA

    APA ots news: Roman Oberauer ist neu im Management Team der Cancom Austria AG und verantwortlich für den Managed Services Bereich in Österreich

    Wien (APA-ots) - Mit 1. Juni 2026 übernahm Roman Oberauer als Managing Director der
    Cancom Converged Services GmbH den Bereich Managed Services in der Cancom Austria Gruppe. In dieser Funktion wird Roman Oberauer den Ausbau des erfolgreichen Cancom Managed Services Geschäfts vorantreiben mit Fokus auf skalierbaren und effizienten Betriebsmodellen und auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Service Portfolios - gepaart mit langfristigen, stabilen Kundenbeziehungen und höchster Qualität im Service Delivery.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cancom IT Systeme!
    Long
    24,63€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 13,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27,98€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 11,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit meinem Team multiplizierbare, maßgeschneiderte IT-Lösungen für verschiedenste Unternehmensgrößen und Branchen zu entwickeln. Wenn wir die Betriebsverantwortung einzelner IT-Services, ein komplettes IT-Outsourcing oder auch Managed Datacenter für unsere Kunden übernehmen, schaffen wir Freiräume für ihr Kerngeschäft und stellen sicher, dass IT zum echten Business-Enabler wird. Das Ziel ist, die IT unserer Kunden einfacher, effizienter und leistungsfähiger zu machen mit klaren Standards, hoher Automatisierung und dem gezielten Einsatz von künstlicher Intelligenz", so Roman Oberauer.

    Roman Oberauer verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Funktionen in der IT- und Telekommunikationsbranche. Zuletzt war er als Country Managing Director/ CEO der NTT Austria GmbH tätig, wo er unter anderem die strategische Neuausrichtung des Unternehmens verantwortete und neue Produkt- und Serviceportfolios etablierte. Zuvor leitete er bei NTT Austria GmbH unter anderem die Bereiche Go-to-Market und Innovation und trug maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung einer Managed-Service-Strategie sowie zur deutlichen Steigerung der Pipeline bei. Darüber hinaus bringt er umfangreiche Erfahrung aus seiner langjährigen Tätigkeit bei A1 Telekom Austria mit, wo er insbesondere für den Aufbau und Betrieb komplexer IT-Services verantwortlich war.

    "Mit Roman Oberauer gewinnen wir eine erfahrene
    Führungspersönlichkeit mit starkem strategischem Fokus und ausgeprägter Umsetzungskompetenz. Seine Kombination aus technologischer Expertise und unternehmerischem Denken wird die Weiterentwicklung unseres Managed Service Portfolios entscheidend stärken", so Dietmar Wiesinger, Vorstand Cancom Austria.

    Über Cancom Austria: Als führender Digital Business Provider und AI-Enabler begleitet Cancom Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business- Anforderungen.

    Das Angebot der Cancom Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Connectivity, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für den gesamten IT-Lifecycle - von der Bereitstellung von IT -Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern.

    Die rund 5.300 Mitarbeiter der international tätigen Cancom Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die Cancom Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. Cancom erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern- Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.

    Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

    Rückfragehinweis:
    Jutta Hanle
    VP Marketing & Corporate Communications
    CANCOM Austria AG
    Wienerbergstraße 53, 1120 Wien, Österreich
    +43 50 822 5787
    jutta.hanle@cancom.com

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0029 2026-06-16/09:12

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 26,35 auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 744,36 Mio..

    CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +0,39 %/+31,27 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CANCOM SE - 541910 - DE0005419105

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CANCOM SE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    APA ots news Roman Oberauer ist neu im Management Team der Cancom Austria... Mit 1. Juni 2026 übernahm Roman Oberauer als Managing Director der Cancom Converged Services GmbH den Bereich Managed Services in der Cancom Austria Gruppe. In dieser Funktion wird Roman Oberauer den Ausbau des erfolgreichen Cancom Managed Services …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     