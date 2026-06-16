DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Gea Group auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 64 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die robusten Fundamentaldaten des Anlagenbauers stünden in einem Missverhältnis zur aktuellen Bewertung, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag veröffentlichten Neubewertung. Er ist nun zuversichtlicher für die Umsatz- und Margenaussichten des Konzerns und hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028 um bis zu 6 Prozent an./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 57,90EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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