DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Gea Group auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 64 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die robusten Fundamentaldaten des Anlagenbauers stünden in einem Missverhältnis zur aktuellen Bewertung, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag veröffentlichten Neubewertung. Er ist nun zuversichtlicher für die Umsatz- und Margenaussichten des Konzerns und hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028 um bis zu 6 Prozent an./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
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Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 57,90EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 64
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
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