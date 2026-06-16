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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie legt zu - 16.06.2026

    Am 16.06.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +2,30 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie legt zu - 16.06.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Wie hat sich die Rheinmetall-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +2,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.166,80, mit einem Plus von +2,30 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -29,09 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -5,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,37 %. Im Jahr 2026 gab es für Rheinmetall bisher ein Minus von -27,09 %.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,77 %
    1 Monat +1,37 %
    3 Monate -29,09 %
    1 Jahr -36,99 %
    Stand: 16.06.2026, 09:23 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung und Bewertung von Rheinmetall. Kernpunkte sind, ob Q2 Q1/Q4 kompensiert werden kann, sowie die Erwartung einer Umsatz- und Auftragseingangs-Beschleunigung im Q2 (Auftragsbestand ca. 73 Mrd €, Ziel 14–14,5 Mrd. Umsatz, ca. 19% operative Marge). Zudem werden Großaufträge (Fregattenbau 14 Mrd., LIG-JV) und Drohnen-/Rüstungsprojekte als potenzielle Treiber diskutiert; auch Eurosatory-Insights kommen zur Sprache.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,67 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,11 %. Thales notiert im Plus, mit +1,30 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,35 %. Lockheed Martin legt um +0,02 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,28 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +3,77 %
    -5,77 %
    +1,37 %
    -29,09 %
    -36,99 %
    +348,84 %
    +1.222,04 %
    +1.960,76 %
    +50.983,30 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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