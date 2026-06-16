Redcare Pharmacy Aktie auf Höhenflug - 16.06.2026

Die Redcare Pharmacy Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,09 % auf 58,55€ zulegen. Das sind +2,30 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +15,22 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redcare Pharmacy Aktie. Nach einem Plus von +15,22 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 58,55€, mit einem Plus von +4,09 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Redcare Pharmacy Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +45,98 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +20,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Redcare Pharmacy eine negative Entwicklung von -12,89 % erlebt.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,79 % 1 Monat +28,07 % 3 Monate +45,98 % 1 Jahr -37,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Stand: 16.06.2026, 09:24 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Redcare Pharmacy, teils spekulativ auf Kursgewinne und Short-Squeeze, teils fundamental bewertet. Diskutiert wird, ob E-Rezept-/RX-Wachstum den Outlook wirklich stützt, da der Management-Ausblick 2026 als zu konservativ gilt. Anleger prüfen Nachkäufe vs. Absicherung (Stop-Loss), diskutieren Potenzial in Deutschland/Europa und mögliche Übernahmeperspektiven. Neue Zahlen und News geben Impuls.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,24 Mrd. € wert.

Redcare Pharmacy hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach einem starken Start ins zweite Quartal angehoben, wobei der Gruppenumsatz im April und Mai um 20,4 % im Jahresvergleich gestiegen ist. Der entscheidende positive Aspekt ist nicht nur die anhaltende Dynamik im deutschen Rx-Markt, sondern auch eine klare Beschleunigung im deutschen Non-Rx-Bereich.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 55 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Online-Apotheke habe im zweiten Geschäftsquartal stark abgeschnitten, den Umsatzausblick angehoben und …

Zu wenig Wachstum, zu hohe Kosten, zu viel Konkurrenz: Nachdem zu große Erwartungen von der Realität kassiert wurden, senkten die Anleger über der Redcare Pharmacy-Aktie den Daumen. Doch gestern kurz vor Handelsende kam eine Meldung, die aufhorchen ließ.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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