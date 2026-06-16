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    Besonders beachtet!

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    PUMA - Aktie gewinnt kräftig - 16.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die PUMA Aktie bisher um +3,96 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Besonders beachtet! - PUMA - Aktie gewinnt kräftig - 16.06.2026
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

    PUMA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.06.2026

    Die PUMA Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,96 % auf 29,16 zulegen. Das sind +1,11  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PUMA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 29,16, mit einem Plus von +3,96 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in PUMA investiert war, konnte einen Gewinn von +29,50 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +26,99 % gewonnen.

    PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,38 %
    1 Monat +7,79 %
    3 Monate +29,50 %
    1 Jahr +33,73 %
    Stand: 16.06.2026, 09:24 Uhr

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,33 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von PUMA

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -0,96 %. VF notiert im Minus, mit -0,42 %. adidas verliert -0,34 %

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    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    +2,89 %
    +9,38 %
    +7,79 %
    +29,50 %
    +33,73 %
    -44,30 %
    -69,81 %
    +37,27 %
    +1.932,39 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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