ITM Power Aktie weiter auf Talfahrt - -4,74 % - 16.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ITM Power Aktie. Mit einer Performance von -4,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,56 %, geht es heute bei der ITM Power Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Obwohl die ITM Power Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +108,35 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,13 %. Im Jahr 2026 gab es für ITM Power bisher ein Plus von +118,49 %.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,96 % 1 Monat -12,13 % 3 Monate +108,35 % 1 Jahr +89,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 16.06.2026, 09:24 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von ITM Power: technische Lage zeigt mittel-/langfristige Aufwärtstrends, kurzfristig aber Abwärtstrend; 20‑Tage‑GD bei 1,95 müsste (+29%) überschritten werden. Chart-Szenario nennt Unterstützungen bei 1,48/1,32/1,13 und Aufwärtsziele 1,57/1,70/1,79/2,03 bis 2,52 (rund +70%). Handelsdaten melden erhöhtes Kaufinteresse in London; Meinungen reichen von Short‑Prognosen (≈0,80 €) bis zu Käufen bei 0,75 €. Fundamental positiv: EU‑Erlaubnis für Kombi‑Subventionen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -9,62 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,54 %. Siemens Energy legt um +1,36 % zu

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Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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