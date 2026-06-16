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    Besonders beachtet!

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    The Platform Group Aktie schwach im Handel - 16.06.2026

    Am 16.06.2026 ist die The Platform Group Aktie, bisher, um -3,48 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der The Platform Group Aktie.

    Besonders beachtet! - The Platform Group Aktie schwach im Handel - 16.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    The Platform Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die The Platform Group Aktie. Mit einer Performance von -3,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der The Platform Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,42 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,48 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei The Platform Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -59,92 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -41,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -53,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei The Platform Group auf -72,96 %.

    The Platform Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -41,83 %
    1 Monat -53,94 %
    3 Monate -59,92 %
    1 Jahr -85,19 %
    Stand: 16.06.2026, 09:24 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur The Platform Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kreditsituation der Platform Group: Eine außerordentliche Kündigung eines Millionenkredits, Tilgungen offener Forderungen und belastete Zahlungsziele. Diskussionen drehen sich um LBBW-Schulden, angebliche Rückzahlungen an Banken (LBBW, Sparkasse Essen) und bilanzliche Verbindlichkeiten vs. offenen Forderungen. Kurs- und Anleiheentwicklung sowie das Risiko einer weiteren Eskalation stehen im Fokus.

    Zur The Platform Group Diskussion

    SpaceX, SpaceX & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die The Platform Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Platform Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Platform Group

    -3,14 %
    -41,83 %
    -53,94 %
    -59,92 %
    -85,19 %
    -70,02 %
    -95,64 %
    -95,52 %
    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8
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