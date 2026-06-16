Bund lehnt Unicredit-Angebot für Commerzbank ab

Bekam vorhin übrigens eine interessante Info:





Die Commerzbank hat sich ja auf der letzten HV in Wiesbaden den Rückkauf von 10% des Grundkapitals (112,7 Millionen Aktien) genehmigen lassen.

Das wäre - in Anbetracht der Situation - in der Theorie ein außerordentliches kursbeeinflussendes Volumen.





Die ideale Strategie wäre, man kauft zurück, was die Erlöse hergeben und verzichtet gleichzeitig auf Dividendenzahlungen.

Weil von den 1,50 EUR hat der Aktionär nichts und damit auch nicht direkt UniCredit; zieht das Papier aber wegen der Marktverengung drastisch an, dann sind ganz andere Wertsteigerungen möglich.





ABER:





Bevor die Commerzbank tatsächlich Aktien über diesen Beschluss aufkaufen darf, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein :





1.Behördliche Genehmigungen: Jedes konkrete Tranchenvolumen muss explizit durch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Finanzagentur des Bundes freigegeben werden.





2.Vorstandsentscheidung: Der Vorstand muss formell den Start, den Zeitraum und das exakte Budget (z.B. in Millionen Euro) für eine neue Tranche beschließen.





Während Punkt 2 recht schnell geht, dauert Punkt 1.





Noch härter ist aber folgender Punkt:





Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der EU-Kommission, welche die Vorgaben für Rückkaufprogramme aus Artikel 5 Absatz 1 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) (Verordnung (EU) Nr. 596/2014 regelt, darf ein Emittent an einem Handelstag nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Aktien an dem jeweiligen Handelsplatz erwerben, auf dem der Kauf erfolgt (sogenannte "Safe Harbor-Regelung").





https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0596-20241204





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Was heißt das jetzt konkret für die Commerzbank?





Damit die Commerzbank den Beschluss zum Rückkauf von 112,7 Millionen Aktien regulär über die Handelsplätze (Xetra) umsetzen kann, muss sie nun folgendes Verfahren durchlaufen:





1.HV-Ermächtigung einholen: Die Hauptversammlung muss den Vorstand formal zum Rückkauf eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigen.

--> ist erfolgt.





2.Freigaben sichern: Die Bank benötigt zwingend die Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der Finanzagentur des Bundes.





3.Aufsichtsratsbeschluss fassen: Nach Erhalt aller behördlichen Genehmigungen muss das Kontrollgremium dem finalen Programm zustimmen.





4.Mandatierung einer Investmentbank: Die https://www.commerzbank.de/konzern/newsroom/pressemitteilungen/abschluss-sechster-aktienrueckkauf.html muss ein unabhängiges Bankhaus beauftragen, welches die Käufe am Markt vollzieht.





5.Ad-hoc-Meldung veröffentlichen: Vor dem Start muss eine offizielle Bekanntmachung nach Art. 5 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) erfolgen.





6.Deckelung beachten: Täglich dürfen maximal 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Aktie erworben werden.





7.Laufend publizieren: Alle getätigten Käufe müssen wöchentlich detailliert auf der https://investor-relations.commerzbank.com/de/registration-document der Bank publiziert werden.





Zeitbedarf:

Bis zur Mandatierung der Bank dauert es zwischen 2 und 4 Monaten.





Durch die Deckelung des täglichen Handelsvolumens dauert es im allerbesten Fall ca. weitere 10-12 Monate bis das ARP in der Größenordnung abgeschlossen wäre.

Die EU-Verordnung sieht zwar vor, dass die mandatierte Bank die 25%-Grenze an allen Handelsplätzen (Xetra, Cboe, Turquoise und Aquis) ausschöpfen kann.

Aber da kommen nun weitere Punkte hinzu.





Die genannten Handelsplätze sind die einzigen, erlaubten.

Klar gibt es weitere Handelsplätze, wie Tradegate, gettex, Lang & Schwarz und L&S Exchange.

Für ein reguliertes Aktienrückkaufprogramm fallen - wieder nach EU-Recht (MAR) - diese Plattformen aber weg, da sie auf dem Market-Maker-Prinzip basieren.

Bei gettex oder Tradegate kauft man meist nicht direkt von einem anderen Anleger, sondern von einem Market Maker (z. B. der Baader Bank oder der Commerzbank selbst als Market Maker für eigene Retail-Kunden). Ein Rückkaufprogramm darf rechtlich aber nur gegen echte Marktlidquidität im Orderbuch (Order-driven Market) gematcht werden.





Die EU-Verordnung verlangt aber, dass die Orders an Handelsplätzen platziert werden, die ein transparentes, fortlaufendes und multilaterales Orderbuch ohne zwischengeschaltete Market Maker aufweisen.

Das heißt, bei Rückkäufen über solche Handelsplätze wäre die Safe Harbor-Regelung nicht erfüllt.





Brisant: Eine mandatierte Bank würde die Vorschriften missachten, würde sie solche Rückkauf-Order an solchen Handelsplätzen platzieren.

Die Regelung wurde für institutionelle Rückkäufe geschaffen, um "rechtlich saubere Marktliquidität" widerzuspiegeln.

Also im Prinzip das genaue Gegenteil was UniCredit derzeit mit dem Tendering betreibt, von der selbst die Commerzbank anzweifelt, woher die vorgeblichen Papiere stammen.





Die Commerzbank-Aktie ist primär an deutschen und europäischen Börsen zugelassen (Primary Listing auf Xetra).

In Asien (z.B. Hongkong oder Tokio) gibt es hingegen kein liquides, reguliertes Orderbuch für die Aktie.

Demnach fallen diese Handelsplätze für das ARP auch weg.





Ein solches ARP ist deshalb extrem staat EU-weit reguliert und überwacht.

Das wurde bewusst so geschaffen, um die Kurse nicht anziehen zu lassen.

Man hat sogar ein zeitliches Fenster geschaffen (Käufe müssen innerhalb der regulären Handelszeiten des Heimatmarktes stattfinden (09:00 bis 17:30 Uhr MESZ) ), weil bereits Bewegungen auf asiatischen Börsen nachts in Europa unkontrolliert Kurse anziehen lassen könnte.





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Es gibt aber noch einen weiteren gewichtigen Punkt durch die 25%-Deckelung:





Das Aktien-Rückkauf-Programm ist ja an das tägliche Handelsvolumen gekoppelt.

Das nimmt aber kontinuierlich stark ab, weil Unicredit seinen Anteil nicht mehr in den Markt gibt und viele sonstige Aktionäre abwarten.





Das austrocknende Handelsvolumen ist das größte Problem für den zeitlichen Ablauf.

Da UniCredit ca. 50 % der Anteile kontrolliert und diese dem Markt entzieht, sinkt das freie Handelsvolumen (ADV) kontinuierlich. Ein sinkendes ADV führt automatisch dazu, dass die Commerzbank pro Tag weniger Aktien zurückkaufen darf.





Die Konsequenz: Wenn das Volumen am Markt um beispielsweise 40 % einbricht, verlängert sich die theoretische Rückkaufdauer für 112,7 Millionen Aktien von 12 Monaten auf locker 18 bis 20 Monate, eher mehr.





Die Commerzbank behält sich in den ARP-Bedingungen stets vor, das Programm bei "mangelnder Marktliquidität" vorübergehend zu stoppen.

Unter normalen Bedingungen wäre das verständlich, hier hingegen gäbe es vermutlich nicht besseres, als wenn die Commerzbank mit dem ARP den Kurs anheizt.

Klar kommt es natürlich am Schluss auch darauf an, wieviel Grundkapital die Bank wieder zurück einsammelte, aber ein stark anziehender Kurs hätte für UniCredit die deutlich abwehrenderen Folgen.





Die Commerzbank muss die Aktien außerdem ja nicht sofort einziehen, sondern kann sie selbst verwerten.

Sie kann sie als sogenannte „eigene Aktien“ (Treasury Shares) in der Bilanz halten (macht sie ja schon mit 3,08% glaub ich?).





Die Bank kann diese Aktien nutzen, um sie gezielt an einen befreundeten Großaktionär (einen „weißen Ritter“) auszugeben, um das Stimmrecht des Angreifers (UniCredit) zu verwässern.

Oder sie kann Anteile für eigene Akquisitionen nutzen, um sich durch Größe für eine Übernahme teurer und unkontrollierbarer zu machen.





Bisher kauft sie hingegen wohl hauptsächlich für Vergütungsprogramme zu; das ist leider sehr spärlich.

Auf der HV in Wiesbaden standen etliche Kleinaktionäre mit 16 Aktien im Register; als ich mich mit jemand über diese Auffälligkeit unterhielt, meinte der Typ, dass das in der Tat aus einer Mitarbeiter-Prämie stammt (500 EUR).

Damit wehrt man die Übernahme sicher nicht ab.









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Fazit zur 25%-Deckelung:





Unicredit ist quasi damit abgesichert, dass der Kurs nicht zu stark anzieht.

Die 25 %-Volumengrenze der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR), die eigentlich Marktmanipulationen verhindern soll, wirkt in dieser Übernahmesituation tatsächlich wie ein Schutzschild für UniCredit.





UniCredit hat auch bewusst das Aktientauschangebot statt Barzahlung offeriert; eigentlich extrem risikoreich für eine Übernahme, denn ein Barangebot bleibt fix. Zieht hingegen der CoBa-Kurs stark an, wäre das Umtauschangebot extrem unattraktiv. Die Commerzbank schreibt ja heute schon von wirtschaftlich nicht nachzuvollziehenden Umtauschaktionen, aber bei noch höheren CoBa-Kursen (was bei einer Übernahmeabsicht mit gleichzeitigen ARP von 10% des Grundkapitals) den Kurs in die Höhe schnellen ließe, wie höchstens noch beim Porsche-VW-Deal.





Angeblich hält UniCredit bereits Zugriff auf bis zu 50,8% der CoBa-Anteile (durch direkte Anteile, Optionen und Total Return Swaps). Wenn der Kurs durch den Rückkauf nur gedeckelt und gestreckt steigt, kann UniCredit diese Finanzderivate und Kaufoptionen zu deutlich günstigeren und berechenbareren Konditionen in echte Aktien wandeln.

Da der Markt weiß, dass die Commerzbank den Kurs nicht im Alleingang kurzfristig hochdrücken darf, können Hedgefonds und Investmentbanken viel risikoärmer agieren.





--> Was als Verteidigungsmaßnahme der Commerzbank gedacht ist (Kapital an Aktionäre per ARP zurückzugeben, um sich teurer zu machen), wird durch die regulatorischen Bremsen der EU im Handelsverlauf zeitlich so stark gestreckt, dass der Angreifer UniCredit die Kursentwicklung ganz präzise in seine eigene Übernahmestrategie einpreisen kann.





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Summa summarum:





Das Spiel machen nur noch die großen unter sich aus.

Könnte man freihändig jeden beliebigen Preis für das Eigentum anderer bieten (Commerzbank kauft zu jedem Preis unlimitiert zurück), wäre UniCredit vermutlich ganz schnell gearscht. Vor allem die Tenderer im Hintergrund würden wohl kollabieren; man hätte dasselbe Szenario wie bei der VW-Aktie damals.





Für uns Kleinaktionäre wäre das Gold wert. Aber dass Leute wie wir von sowas profitieren, ist von der EU nicht vorgesehen.





Für die Commerzbank wird diese Angreifer-schützende Regelung nun höchstwahrscheinlich zum Verhängnis.

Denn sie kann gar nicht abwehrmäßig so agieren, wie sie wollte.





Ihr läuft die Zeit davon.



