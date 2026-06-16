Sparc Technologies Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 16.06.2026

Obwohl die Sparc Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +102,23 %.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Sparc Technologies Aktie. Mit einer Performance von -7,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Sparc Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,88 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 0,1810€, mit einem Minus von -7,18 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sparc Technologies Aktie damit um +13,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +54,70 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Sparc Technologies auf +102,23 %.

Sparc Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,13 % 1 Monat +54,70 % 3 Monate +102,23 % 1 Jahr +102,23 %

Informationen zur Sparc Technologies Aktie

Stand: 16.06.2026, 09:25 Uhr

Es gibt 119 Mio. Sparc Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,60 Mio. € wert.

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Ob die Sparc Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sparc Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.