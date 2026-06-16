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    Besonders beachtet!

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    Eutelsat Communications - Aktie verliert deutlich -5,23 % - 16.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Eutelsat Communications Aktie bisher Verluste von -5,23 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Besonders beachtet! - Eutelsat Communications - Aktie verliert deutlich -5,23 % - 16.06.2026
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

    Eutelsat Communications aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.06.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Eutelsat Communications Aktie. Mit einer Performance von -5,23 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,38 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,23 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Eutelsat Communications in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +46,47 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,53 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +70,74 % gewonnen.

    Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,56 %
    1 Monat +3,53 %
    3 Monate +46,47 %
    1 Jahr +19,10 %
    Stand: 16.06.2026, 09:25 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Fundamentaldaten von Eutelsat. Im Fokus steht der CENTAURE-Vertrag im NEXUS-Rahmen mit dem französischen Verteidigungsministerium: Laufzeit bis zu acht Jahren, rund 350 Mio. €, anfängliche Festvergütung ca. 138 Mio. € über vier Jahre; Perspektiven auf weitere Militäraufträge und IRIS2-Anbindung. Haltefrist wird diskutiert und der volatile Verlauf nach Meldungen bewertet.

    Zur Eutelsat Communications Diskussion

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,23 Mrd. € wert.

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    Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eutelsat Communications

    -6,24 %
    -12,98 %
    -5,88 %
    +46,47 %
    +19,10 %
    -51,04 %
    -71,83 %
    -81,29 %
    -77,18 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT
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