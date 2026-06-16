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    Besonders beachtet!

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    NEL ASA Aktie weiter auf Talfahrt - 16.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die NEL ASA Aktie bisher Verluste von -9,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NEL ASA Aktie.

    Besonders beachtet! - NEL ASA Aktie weiter auf Talfahrt - 16.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

    NEL ASA Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.06.2026

    Die NEL ASA Aktie ist bisher um -9,62 % auf 0,2160 gefallen. Das sind -0,0230  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute bei der NEL ASA Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NEL ASA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,11 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die NEL ASA Aktie damit um -17,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NEL ASA auf +22,69 %.

    NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,38 %
    1 Monat -23,68 %
    3 Monate +22,11 %
    1 Jahr +11,75 %
    Stand: 16.06.2026, 09:25 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nel ASA: Fokus liegt auf dem CEO-Wechsel und der Nachfolgesuche, der strategischen Ausrichtung sowie potenziellen Großaufträgen (Samsung/E&A-Verbindungen). Zudem wird die fundamentale Schwäche betont, der Kursverlauf negativ bewertet, während Verzögerungen bei Projekten und eine Kapazitätsreduktion auf ca. 200 MW diskutiert werden. Einige sehen erst ab 2027 einen Turnaround.

    Zur NEL ASA Diskussion

    Informationen zur NEL ASA Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 416,41 Mio. € wert.

    SpaceX, SpaceX & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von NEL ASA

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +1,36 %.

    NEL ASA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NEL ASA

    -6,69 %
    -23,30 %
    -29,14 %
    +22,11 %
    +11,75 %
    -80,33 %
    -86,89 %
    -20,64 %
    ISIN:NO0010081235WKN:A0B733
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