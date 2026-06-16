NEL ASA Aktie weiter auf Talfahrt - 16.06.2026

Die NEL ASA Aktie ist bisher um -9,62 % auf 0,2160€ gefallen. Das sind -0,0230 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute bei der NEL ASA Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NEL ASA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,11 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die NEL ASA Aktie damit um -17,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NEL ASA auf +22,69 %.

NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,38 % 1 Monat -23,68 % 3 Monate +22,11 % 1 Jahr +11,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

Stand: 16.06.2026, 09:25 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nel ASA: Fokus liegt auf dem CEO-Wechsel und der Nachfolgesuche, der strategischen Ausrichtung sowie potenziellen Großaufträgen (Samsung/E&A-Verbindungen). Zudem wird die fundamentale Schwäche betont, der Kursverlauf negativ bewertet, während Verzögerungen bei Projekten und eine Kapazitätsreduktion auf ca. 200 MW diskutiert werden. Einige sehen erst ab 2027 einen Turnaround.

Informationen zur NEL ASA Aktie

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 416,41 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von NEL ASA

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +1,36 %.

NEL ASA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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