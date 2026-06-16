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    Besonders beachtet!

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    Quantum X Labs Aktie weiter aufwärts - 16.06.2026

    Am 16.06.2026 ist die Quantum X Labs Aktie, bisher, um +5,15 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Quantum X Labs Aktie.

    Besonders beachtet! - Quantum X Labs Aktie weiter aufwärts - 16.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wie hat sich die Quantum X Labs-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Quantum X Labs Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,15 % auf 4,4950 zulegen. Das sind +0,2200  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Quantum X Labs Aktie. Nach einem Plus von +4,65 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 4,4950. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Quantum X Labs einen Gewinn von +12,23 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum X Labs Aktie damit um +12,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,23 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Quantum X Labs auf +12,23 %.

    Quantum X Labs Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,23 %
    1 Monat +12,23 %
    3 Monate +12,23 %
    1 Jahr +12,23 %
    Stand: 16.06.2026, 09:25 Uhr

    Informationen zur Quantum X Labs Aktie

    Es gibt 13 Mio. Quantum X Labs Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,95 Mio. € wert.

    Quantum X Labs: 6 Wege zu massiven Kursgewinnen


    Grobe Einschätzung durch Chatgpt: 500% bis 10.000%? Falls QuantumX Labs (WKN: A40KCG) tatsächlich nur in einem einzigen Bereich (z. B. Fehlerkorrektur oder Atomuhren) einen bedeutenden kommerziellen Durchbruch erzielt, halte ich einen 5-bis-20-Bagger (500–2.000 %) für denkbar.

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    Während Technologiekonzerne Milliarden in Quanteninfrastruktur investieren, rücken spezialisierte Unternehmen in den Fokus, die an den zentralen Herausforderungen der Kommerzialisierung arbeiten. Quantum X Labs stärkt dafür gezielt seine …

    Quantum X Labs Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Quantum X Labs Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quantum X Labs Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Quantum X Labs

    +4,80 %
    +12,36 %
    -0,44 %
    ISIN:US9267113002WKN:A40KCG
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