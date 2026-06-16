Quantum X Labs Aktie weiter aufwärts - 16.06.2026

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Quantum X Labs einen Gewinn von +12,23 % verbuchen.

Die Quantum X Labs Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,15 % auf 4,4950€ zulegen. Das sind +0,2200 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Quantum X Labs Aktie. Nach einem Plus von +4,65 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 4,4950€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum X Labs Aktie damit um +12,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,23 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Quantum X Labs auf +12,23 %.

Quantum X Labs Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,23 % 1 Monat +12,23 % 3 Monate +12,23 % 1 Jahr +12,23 %

Informationen zur Quantum X Labs Aktie

Stand: 16.06.2026, 09:25 Uhr

Es gibt 13 Mio. Quantum X Labs Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,95 Mio. € wert.

Grobe Einschätzung durch Chatgpt: 500% bis 10.000%? Falls QuantumX Labs (WKN: A40KCG) tatsächlich nur in einem einzigen Bereich (z. B. Fehlerkorrektur oder Atomuhren) einen bedeutenden kommerziellen Durchbruch erzielt, halte ich einen 5-bis-20-Bagger (500–2.000 %) für denkbar.

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Ob die Quantum X Labs Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quantum X Labs Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+4,80 % +12,36 % -0,44 % ISIN: US9267113002 WKN: A40KCG Intraday

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