OHB Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 16.06.2026

Die OHB Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,75 % auf 414,50€. Damit gewinnt die Aktie +15,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die OHB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 414,50€, mit einem Plus von +3,75 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die OHB Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -5,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,89 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von OHB einen Anstieg von +252,44 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,48 % 1 Monat -9,89 % 3 Monate +64,52 % 1 Jahr +427,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Stand: 16.06.2026, 09:26 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die geplante Privatplatzierung von OHB, die Begleitung durch KKR und Banken, sowie potenzielle Eigenhandelstransaktionen und Verwässerungsrisiken, die den Kurs unter Druck setzen könnten. Zugleich wird der geringe Free Float betont, während fundamentale Perspektiven mit einer großen Wachstumspipeline (>20 Mrd. EUR) und Verteidigungs-/Raumfahrtchancen diskutiert werden, was eine Neubewertung der Bewertung nahelegt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,91 Mrd. € wert.

SpaceX hat den Kapitalmarkt für Raumfahrtaktien elektrisiert. Jetzt will der Bremer Satellitenkonzern OHB die Gunst der Stunde nutzen: Eine Kapitalerhöhung über rund 500 Millionen Euro soll Wachstum, Übernahmen und Europas unabhängige …

Nach dem historischen IPO von SpaceX will das deutsche Raumfahrunternehmen OHB die Kasse füllen. 500 Mio. EUR sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung eingesammelt werden und zudem will Großaktionär KKR Kasse machen. Die Aktie gab gestern deutlich …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,30 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,27 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,93 %. Lockheed Martin legt um +0,02 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,28 %.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar