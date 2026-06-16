SpaceX Aktie mit kräftigem Plus +11 % - 16.06.2026

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SpaceX Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Die SpaceX Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +11,89 % auf 185,78€ zulegen. Das sind +19,74 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +19,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SpaceX Aktie. Nach einem Plus von +19,13 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 185,78€, mit einem Plus von +11,89 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +41,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SpaceX +41,39 % gewonnen.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +41,39 % 1 Monat +41,39 % 3 Monate +41,39 % 1 Jahr +41,39 %

Stand: 16.06.2026, 09:26 Uhr

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SpaceX-Aktie: Anleger melden Gewinnmitnahmen trotz hoher Bewertung und diskutieren, ob der Kurs weiter steigt oder dreht; Charttechnik zeigt kurzfristig bullische Signale (SMA20, 15-Minuten-Chart). Puts werden als mittelfristige Strategie diskutiert; zudem könnte der Juli-Lockup neues Angebot bedeuten, das den Kurs beeinflusst.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Bil. € wert.

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+10,06 % +41,39 % +14,21 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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