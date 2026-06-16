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    SpaceX Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 16.06.2026

    Am 16.06.2026 ist die SpaceX Aktie, bisher, um +11,89 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 16.06.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.06.2026

    Die SpaceX Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +11,89 % auf 185,78 zulegen. Das sind +19,74  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +19,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SpaceX Aktie. Nach einem Plus von +19,13 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 185,78, mit einem Plus von +11,89 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die SpaceX Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +41,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SpaceX +41,39 % gewonnen.

    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +41,39 %
    1 Monat +41,39 %
    3 Monate +41,39 %
    1 Jahr +41,39 %
    Stand: 16.06.2026, 09:26 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SpaceX-Aktie: Anleger melden Gewinnmitnahmen trotz hoher Bewertung und diskutieren, ob der Kurs weiter steigt oder dreht; Charttechnik zeigt kurzfristig bullische Signale (SMA20, 15-Minuten-Chart). Puts werden als mittelfristige Strategie diskutiert; zudem könnte der Juli-Lockup neues Angebot bedeuten, das den Kurs beeinflusst.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

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    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    +8,81 %
    +41,39 %
    +12,91 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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