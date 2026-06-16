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    Besonders beachtet!

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    Tesla Aktie fällt auf 349,95€ - 16.06.2026

    Am 16.06.2026 ist die Tesla Aktie, bisher, um -1,26 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie fällt auf 349,95€ - 16.06.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.06.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Mit einer Performance von -1,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,91 %, geht es heute bei der Tesla Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Obwohl die Tesla Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,45 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tesla um -10,03 % verloren.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,48 %
    1 Monat -2,23 %
    3 Monate +1,45 %
    1 Jahr +22,53 %
    Stand: 16.06.2026, 09:27 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Tesla-Bewertung und Kursentwicklung: Tesla wird gegenüber SpaceX als günstig gesehen und zum Kauf empfohlen; gleichzeitig gibt es Diskussionen zu Regulierungsrisiken (FSD-Daten), Musk-Kontrolle/Fusion und deren potenziellen Kurseinfluss. Zudem werden Rivian/Xpeng-Vergleiche geführt und SpaceX-Spekulationen diskutiert, mit Ausblicken auf kurzfristige Gewinne.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Bil. € wert.

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    Die neue E-Auto-Prämie sollte den Umstieg auf Elektromobilität sozial abfedern, den Absatz ankurbeln und der Autoindustrie helfen. Doch ausgerechnet chinesische Hersteller könnten zu den größten Gewinnern gehören.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ford Motor, Toyota und Co.

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,80 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,95 %. NIO verliert -0,89 %

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    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    -1,62 %
    -1,48 %
    -2,23 %
    +1,45 %
    +22,53 %
    +52,24 %
    +113,57 %
    +81,16 %
    +33.199,90 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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