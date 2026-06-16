Tesla Aktie fällt auf 349,95€ - 16.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Mit einer Performance von -1,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,91 %, geht es heute bei der Tesla Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Tesla Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,45 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tesla um -10,03 % verloren.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,48 % 1 Monat -2,23 % 3 Monate +1,45 % 1 Jahr +22,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Stand: 16.06.2026, 09:27 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Tesla-Bewertung und Kursentwicklung: Tesla wird gegenüber SpaceX als günstig gesehen und zum Kauf empfohlen; gleichzeitig gibt es Diskussionen zu Regulierungsrisiken (FSD-Daten), Musk-Kontrolle/Fusion und deren potenziellen Kurseinfluss. Zudem werden Rivian/Xpeng-Vergleiche geführt und SpaceX-Spekulationen diskutiert, mit Ausblicken auf kurzfristige Gewinne.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Bil. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ford Motor, Toyota und Co.

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,80 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,95 %. NIO verliert -0,89 %

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Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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