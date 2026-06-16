SILTRONIC AG Aktie klettert deutlich - 16.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von +3,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SILTRONIC AG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 95,85€, mit einem Plus von +3,96 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SILTRONIC AG einen Gewinn von +58,95 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -3,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SILTRONIC AG auf +88,94 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,48 % 1 Monat +6,73 % 3 Monate +58,95 % 1 Jahr +142,93 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 16.06.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Siltronic: ca. 10% Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht, was zu spürbarer Verwässerung der Altaktionäre führt. Kritiker sehen darin eine Bilanzstärkung trotz hoher Verschuldung, schwacher Wafer-Nachfrage und keiner offensichtlichen Wachstumsfinanzierung; Befürworter halten es für nötig, um die Durststrecke zu überstehen. Es wird auch die Kursreaktion diskutiert, zuletzt Kursverlust/Verkaufstimmung, sowie die Rolle neuer Großaktionäre und das Umfeld (KI/Chip‑Boom).

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,79 Mrd.EUR € wert.

Nach dem positiven Wochenstart wegen des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zum Ende des Krieges zeichnet sich am Dienstag im Dax wenig Bewegung ab. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher …

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.