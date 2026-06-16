DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach höheren Zielvorgaben für das laufende Jahr von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieser bessere Ausblick laufe auf etwa 15 Prozent höhere Konsensschätzungen für die Online-Apotheke hinaus, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwölf Prozent./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,04 % und einem Kurs von 59,65EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 102
Kursziel alt: 99
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 102
Kursziel alt: 99
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte