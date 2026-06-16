DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach höheren Zielvorgaben für das laufende Jahr von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieser bessere Ausblick laufe auf etwa 15 Prozent höhere Konsensschätzungen für die Online-Apotheke hinaus, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwölf Prozent./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,04 % und einem Kurs von 59,65EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 102

Kursziel alt: 99

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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