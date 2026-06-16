ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 57 Euro
- Deutsche Bank hat Brenntag von Buy auf Hold abgestuft
- Kursziel gesenkt von 67 auf 57 Euro durch Deutsche Bank
- Normalisierung nach Nahostkonflikt trifft Brenntag
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Brenntag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 57 Euro gesenkt. Wie er betont habe, dürften Chemikalienhändler und hier insbesondere Brenntag aufgrund höherer Preise für Chemikalien und der Lieferkettenunterbrechungen Profiteure des Nahostkonflikts gewesen sein, schrieb Tristan Lamotte am Dienstag zu seiner Neubewertung. Da der Konflikt nun entschärft werde, normalisiere sich die Lage. Lamotte rechnet mit stärkeren Schwankungen im Sektor. Dabei spüre Brenntag wohl am stärksten die Umkehr der Preistrends und den nun nicht mehr vorhandenen Rückwind durch Lieferkettenunterbrechungen./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 54,90 auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +1,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,93 Mrd..
Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -19,97 %/+32,78 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 57 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Brenntag - A1DAHH - DE000A1DAHH0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Brenntag. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Brenntag Insidertrades