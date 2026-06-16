Deutsche Bank Research senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 57 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 54,90 auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +1,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,93 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -19,97 %/+32,78 % bedeutet.