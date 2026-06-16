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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 57 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hat Brenntag von Buy auf Hold abgestuft
    • Kursziel gesenkt von 67 auf 57 Euro durch Deutsche Bank
    • Normalisierung nach Nahostkonflikt trifft Brenntag
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 57 Euro
    Foto: Brenntag SE

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Brenntag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 57 Euro gesenkt. Wie er betont habe, dürften Chemikalienhändler und hier insbesondere Brenntag aufgrund höherer Preise für Chemikalien und der Lieferkettenunterbrechungen Profiteure des Nahostkonflikts gewesen sein, schrieb Tristan Lamotte am Dienstag zu seiner Neubewertung. Da der Konflikt nun entschärft werde, normalisiere sich die Lage. Lamotte rechnet mit stärkeren Schwankungen im Sektor. Dabei spüre Brenntag wohl am stärksten die Umkehr der Preistrends und den nun nicht mehr vorhandenen Rückwind durch Lieferkettenunterbrechungen./rob/ajx/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 54,90 auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +1,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,93 Mrd..

    Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -19,97 %/+32,78 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 57 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 57,00, was eine Steigerung von +3,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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