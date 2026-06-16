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    AKTIE IM FOKUS

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    Redcare-Aktien verteidigen Kurssprung vom Vortag

    Für Sie zusammengefasst
    • Redcare hebt Prognose an und kurst deutlich
    • Kurs nähert sich 60-Euro-Marke und 200-Tage-Linie
    • Redcare strebt höheres Wachstum und bessere Marge
    AKTIE IM FOKUS - Redcare-Aktien verteidigen Kurssprung vom Vortag
    Foto: jarmoluk - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der angehobene Jahresausblick von Redcare und der davon ausgelöste Kurssprung beschäftigt am Dienstag nochmals die Anleger. Die Titel der Online-Apotheke waren am Montag im Späthandel schon mit fast 18 Prozent ins Plus gesprungen auf ein Hoch seit Anfang März. Auf diesem Niveau etablierten sich die Aktien nun im frühen Handel am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen.

    Am Morgen legte der Redcare-Kurs nochmals um fast 4 Prozent zu. Er näherte sich mit 59,45 Euro der 60-Euro-Marke, die eine wichtige charttechnische Hürde ist. In diesem Bereich verläuft die 200-Tage-Linie, die in den vergangenen Monaten nicht erreicht wurde. Sollte sie passiert werden, könnte dies das charttechnische Blatt längerfristig positiv wenden.

    Redcare hatte am Montagabend mitgeteilt, dass man ein höheres Umsatzwachstum und eine höhere operative Marge anpeile. Laut Felix Dennl von der Privatbank Metzler deutet das höhere Profitabilitätsziel darauf hin, dass das zusätzliche Wachstum "wertsteigernd skaliert wird". Dies zerstreue die Bedenken der Investoren hinsichtlich einer Margenverwässerung durch Bonusprogramme und einer verstärkten Werbeintensität bei frei verkäuflichen Produkten.

    Experte Olivier Calvet von der UBS kommentierte am Dienstag, vor allem der Zeitpunkt habe überrascht, nicht aber die anspruchsvolleren Ziele an sich. Diese sind ihm zufolge noch nicht zu optimistisch. Sinan Doganli von Oddo BHF jedoch schrieb, ein solides Quartal sei noch keine Erlösung angesichts der Herausforderungen, einen nachhaltig positiven freien Mittelzufluss zu erzielen.

    Trotz des Kurssprungs haben die Redcare-Aktien immer noch eine Wegstrecke vor sich, um zu einer positiven Jahresbilanz zu kommen. 2026 haben sie immer noch mehr als 9 Prozent verloren. Ende März hatte der Kurs nahe der 30-Euro-Marke noch auf dem tiefsten Stand seit 2019 notiert./tih/ajx/jha/

    Redcare Pharmacy

    +11,47 %
    +29,01 %
    +36,78 %
    +55,91 %
    -37,56 %
    -36,85 %
    -64,00 %
    +102,26 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,11 % und einem Kurs von 60,25 auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +29,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -4,31 %/+62,68 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs und Bewertung von Redcare: einige sehen enormes Aufwärtspotenzial (bis vielfaches), andere warnen vor Volatilität und fehlenden Stop‑Losses. Kritik an einer konservativen 2026‑Guidance trotz starkem E‑Rezept‑Kundenzuwachs (2025: +60% auf 1,6 Mio), 2025‑Umsatz €2,94 Mrd (RX €1,069 Mrd). Thema auch: Upside durch Cross‑Selling, Automatisierung (bis −70% Kosten/Order), solide Finanzierung und Short‑Squeeze nach News.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

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