Dieser Goldexplorer sucht am Horn von Afrika nach dem nächsten Milliarden-Exit

2018 für 1,8 Mrd. CAD verkauft: Die Bisha-Mine ist Eritreas bekanntester Bergbau-Exit. Das Team hinter Alpha Exploration kennt die Geschichte aus erster Hand – und will sie wiederholen.

Es gibt Gebiete auf dieser Welt, in denen die Erde mit Rohstoffen geradezu durchsetzt ist, die aber kaum jemand ernsthaft sucht. Der Arabisch-Nubische Schild ist eines davon. Die Gesteinsformation erstreckt sich von Nordostafrika bis zur Arabischen Halbinsel, beherbergt mehr als 1.000 historisch dokumentierte Gold- und Kupferminen und ist dabei größer als der gesamte Australische Schild. Und trotzdem: Verglichen mit den großen Explorationszielen Kanadas oder Australiens ist er nahezu unangetastet. Genau hier setzt Alpha Exploration (TSXV: ALEX, ISIN: VGG3198S1074, WKN: A3DLBX) an.

Das Unternehmen hat sich 2018 in Eritrea festgesetzt, in einem Land, das viele westliche Investoren noch immer meiden. Doch wer genauer hinschaut, erkennt: Eritrea verfügt über ein verlässliches Bergbaurecht nach westaustralischem Vorbild, eine wachsende Infrastruktur und eine beachtliche Bergbaugeschichte, die beweist, was hier möglich ist. Die Bisha-Mine wurde 2002 entdeckt, 2011 in Produktion gebracht und 2018 für 1,8 Mrd. CAD an den chinesischen Konzern Zijin Mining verkauft. Alpha-Direktor Dr. John Clarke saß damals als CEO von Nevsun Resources selbst am Steuer. Er kennt den Weg von der Entdeckung zum Exit wie kaum ein anderer. Dass er heute bei Alpha an Bord ist, ist kein Zufall.

Wo andere aufgehört haben, fängt Alpha an

Das Kerkasha-Projekt liegt rund 135 Kilometer westsüdwestlich der Hauptstadt Asmara, ist über bestehende Straßen mit dem Containerhafen Massawa verbunden und umfasst 514 Quadratkilometer, die Alpha zu 100 Prozent hält. Das Gebiet war bereits vor der Übernahme mit einem Vorinvestment von 3,7 Mio. USD durch Anglo-Thani erkundet worden. Vier dokumentierte italienische Goldminen aus der Kolonialzeit und sieben Gebiete mit nachgewiesenem historischen Kleinbergbau zeugen davon, dass hier schon lange nach Gold gesucht wird. Aber eben nie systematisch, nie mit moderner Technologie, nie mit dem konsequenten Blick eines erfahrenen Teams.