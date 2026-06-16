DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ungewisse Konjunktur, steigende Zinsen, Inflationsdruck und Risiken für die Unternehmensprognosen hätten die Aktie des Lagerhausspezialisten unter Druck gesetzt, das Ausmaß des Kursrückgangs erscheine aber übertrieben, schrieb Gael de-Bray in einer Analyse am Dienstag. Der aktuelle Aktienkurs scheine das pessimistischste Szenario bereits zu reflektieren. Der Experte sprach von einem ausgesprochen asymmetrischen Chance/Risiko-Verhältnis./rob/ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 40,31EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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