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    Börse, Baby!

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    Wallenius Wilhelmsen: Dividenden-Aktie mit Risiko?

    Wallenius Wilhelmsen und Hoegh Autoliners: Das sind zwei norwegische Reedereien mit zweistelliger Dividendenrendite. Doch Vorsicht: Dividende ist nicht gleich Dividende!

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Wallenius Wilhelmsen: Dividenden-Aktie mit Risiko?
    Foto: Christopher Tamcke - imageBROKER.com

    Das Meer ist rau in diesen Zeiten: Die jüngsten Krisen rund um die Straße von Hormus zeigen eindrücklich, wie der Welthandel auch am Tropf der Schiffahrt hängt.

    Entsprechend volatil sind deren Aktien. Läuft das Geschäft gut, steigt die Dividende oft zweistellig. Läuft es schlecht, so drückt das die Margen.

    Im Fall von Wallenius Wilhelmsen und Hoegh Autoliners konnten beide Unternehmen durch geschickte Preispolitik die erhöhten Kosten in den Griff bekommen. Auch die Aktien der beiden Reedereien sind gut gelaufen. Doch auch hier lohnt sich ein zweiter Blick: Beide Anteilsscheine zeichnen sich durch einen geringen Free Float aus. Wenige aktive Käufer können schon für erhebliche Ausbrüche nach oben sorgen.

    In unserem Podcast nehmen wir die beiden Schiffahrts-Aktien genauer unter die Lupe.

    Denn in dieser Folge von Börse, Baby! – Dividendenradar schauen wir auf zwei spannende Aktien aus Norwegen: Wallenius Wilhelmsen und Hoegh Autoliners – zwei Aktien, die ihr euch in den Kommentaren gewünscht habt.

    Die Reedereien profitieren vom Boom chinesischer Autoexporte, hohen Frachtraten und voll ausgelasteten Schiffen. Doch Anleger sollten sich nicht von den zweistelligen Dividendenrenditen blenden lassen: Diese Ausschüttungen sind alles andere als sicher.

    Ingo und Krischan im Gespräch

    Wie nachhaltig das Geschäftsmodell wirklich ist und worauf Einkommensinvestoren jetzt achten sollten, erfahrt ihr in dieser Folge.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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    Börse, Baby! Wallenius Wilhelmsen: Dividenden-Aktie mit Risiko? Wallenius Wilhelmsen und Hoegh Autoliners: Das sind zwei norwegische Reedereien mit zweistelliger Dividendenrendite. Doch Vorsicht: Dividende ist nicht gleich Dividende!
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