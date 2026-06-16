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    AKTIEN IM FOKUS

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    Brenntag am Dax-Ende - Deutsche Bank setzt auf IMCD und Azelis

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank stuft Brenntag zurückhaltend ein
    • Aktien fielen 2 Prozent auf 54,88 Euro und testeten
    • IMCD und Azelis vorteilhaft mit hohen Kurszielen
    AKTIEN IM FOKUS - Brenntag am Dax-Ende - Deutsche Bank setzt auf IMCD und Azelis
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer skeptischeren Einschätzung der Deutschen Bank sind die Aktien von Brenntag am Dienstagmorgen um 2 Prozent auf 54,88 Euro gefallen. Dann versuchten sich die Papiere des Chemikalienhändlers zunächst an der zuletzt umkämpften exponentiellen 200-Tage-Linie zu stabilisieren.

    Der Deutsche-Bank-Experte Tristan Lamotte sieht angesichts des Entspannungsweges aus dem Nahost-Krieg das Risiko einer Normalisierung der Sonderkonjunktur für die Branche. Diesbezüglich hatte er bisher vor allem auf Brenntag gesetzt. Entsprechend sieht er nun die Konkurrenz namens IMCD und Azelis im Vorteil, deren Chemikalienpreise während des Kriegs weniger angezogen hätten und nun auch weniger korrigieren dürften.

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    Brenntag hatten sich nach dem Kriegs-Tief Anfang März bis Anfang Mai um 45 Prozent erholt, waren zuletzt aber bereits wieder deutlich zurückgekommen. Lamotte signalisiert mit seinem Kursziel von 57 Euro allerdings kaum frisches Potenzial.

    Anders sieht es bei IMCD und Azelis mit Kurszielen von 122 Euro und 14,20 Euro aus, die jeweils neue Jahreshöchststände versprechen. Hier votiert Lamotte weiter mit "Buy", während er Brenntag auf "Hold" abstufte. Doch auch IMCD und Azelis geben am Dienstagmorgen zunächst etwas nach./ag/ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 54,90 auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +1,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,93 Mrd..

    Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -20,15 %/+32,49 % bedeutet.





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