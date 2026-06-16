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    ROUNDUP

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    Siltronic besorgt sich Geld über Kapitalerhöhung - Aktie schwächelt

    Für Sie zusammengefasst
    • Kapitalerhöhung 3 Mio Aktien, 273 Mio Euro bei 91
    • Aktie fiel zeitweise über 6 Prozent nach Maßnahme
    • Geld für Wachstum, Bilanzstärkung und Marktausbau
    ROUNDUP - Siltronic besorgt sich Geld über Kapitalerhöhung - Aktie schwächelt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chipzulieferer Siltronic nutzt den starken Kursanstieg der Aktie und hat sich über eine Kapitalerhöhung frisches Kapital besorgt. Das Unternehmen gab drei Millionen neue Anteilsscheine an professionelle Anlegern aus und nahm damit brutto 273 Millionen Euro ein, wie es am Montagabend in München mitteilte. Der Ankeraktionär HAL Trust habe sich mit einer bedeutenden Order beteiligt, hieß es weiter. Die Papiere wurden zum Preis von 91 Euro je Stück bei den Investoren untergebracht, das entsprach einem Abschlag von knapp 7 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs von 97,70 Euro zu Wochenbeginn. Am Dienstag lastete die Kapitalmaßnahme nun auf dem Kurs.

    Die im SDax gelistete Siltronic-Aktie verlor in der Frühe zeitweise mehr als 6 Prozent, allerdings hat das Papier seinen Wert allein in diesem Jahr im Boom der Halbleiterwerte fast verdoppelt. Ende Mai hatte bereits Großaktionär Wacker Chemie den Höhenflug des Papiers für eine Aktienplatzierung genutzt und dadurch seinen Anteil am Chipzulieferer um sieben auf 24 Prozent zurückgefahren.

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    Die Kapitalmaßnahme von Siltronic geschehe wohl opportunistisch im Anschluss an den zuletzt starken Kursanstieg, schrieb Analyst Constantin Hesse von der US-Investmentbank Jefferies. Allerdings habe das Management in der Telefonkonferenz zum ersten Quartal betont, dass die Bilanz solide sowie gesund sei und keine Liquiditätsprobleme bestünden. Daher dürfte die Glaubwürdigkeit des Managements auf den Prüfstand gestellt werden, so der Experte.

    Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde in dem beschleunigten Auktionsverfahren ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung sei deutlich überzeichnet gewesen, hieß es weiter. Die neuen Aktien sollen ab 1. Januar dividendenberechtigt sein. Die Aufnahme in den bestehenden Handel ist für den 19. Juni vorgesehen.

    Der Konzern will das Geld für künftiges Geschäftswachstum, zur Stärkung der Bilanz und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung stärke die eigene Bilanz deutlich und erhöhe die finanzielle Flexibilität, um attraktive Marktchancen zu nutzen und zukünftiges profitables Wachstum zu unterstützen, teilte Siltronic weiter mit.

    Siltronic stellt Siliziumscheiben - sogenannte Wafer - her, die für die Chipproduktion gebraucht werden. Der Konzern sieht sich ausdrücklich als Profiteur längerfristiger Nachfragetreiber wie KI, Digitalisierung und Elektromobilität, für die 300mm-Wafer gebraucht werden. Hier baut der Konzern derzeit seine Stellung mit dem Hochlauf einer neuen Fabrik in Singapur aus.

    Zwar profitiert Siltronic derzeit vom KI-Boom, abseits davon blieb die Nachfrage jedoch auch zuletzt noch träge. Denn das Unternehmen kämpft in einigen Marktbereichen noch immer mit den hohen Lagerbeständen bei seinen Kunden.

    Nach einem zweistelligen Millionenverlust im vergangenen Jahr sind auch die Prognosen für 2026 bislang trübe, auch weil das Management um Konzernchef Michael Heckmeier mit einem weiterhin schwierigen Marktumfeld rechnet. So stellt sich der Konzern etwa auf fortgesetzten Preisdruck und eine rückläufige Nachfrage nach 200mm-Wafern ein, die etwa in Industrieanwendungen und in der Automobiltechnik zur Anwendung kommen. Vor diesem Hintergrund erwartete Siltronic zuletzt für 2026 einen "deutlichen" Rückgang beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern, der Umsatz dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr liegen.

    Auch im ersten Quartal waren Umsatz und operativer Gewinn rückläufig, unter dem Strich schrieb Siltronic vor allem wegen höherer Abschreibungen einen Verlust von knapp 67 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor war noch ein Überschuss von 4,3 Millionen erzielt worden./tav/mne/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 18.479 auf Ariva Indikation (16. Juni 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +1,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,88 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -32,41 %/+5,48 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SILTRONIC AG - WAF300 - DE000WAF3001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die angekündigte 10%ige Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht via beschleunigtes Bookbuilding, die als verwässernd kritisiert wird. Diskutiert werden Bilanzstärkung versus Opportunismus bei hohem Kurs, Sorgen wegen hoher Verschuldung, schwacher Wafer-Nachfrage und unterausgelasteter Singapur-Fabrik, Aktionärsstruktur-Veränderungen (Wacker-Abgabe) und die deutliche Kursreaktion (~−8%, hohe Volatilität).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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