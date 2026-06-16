Deutsche Bank Research hebt Gea Group auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 58,15 auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +7,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,33 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,50 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -4,44 %/+19,45 % bedeutet.