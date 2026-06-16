ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Gea Group auf 'Buy' - Ziel 70 Euro
- Deutsche Bank Research hebt Kursziel für Gea an
- Aktien von Gea werden von Hold auf Buy hochgestuft
- Analyst hebt Schätzungen 2026–2028 um bis zu 6 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 64 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die robusten Fundamentaldaten des Anlagenbauers stünden in einem Missverhältnis zur aktuellen Bewertung, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag veröffentlichten Neubewertung. Er ist nun zuversichtlicher für die Umsatz- und Margenaussichten des Konzerns und hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028 um bis zu 6 Prozent an./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 58,15 auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +7,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,33 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,50 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -4,44 %/+19,45 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 70 Euro
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