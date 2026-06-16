Börsenstart Europa - 16.06. - FTSE Athex 20 stark +1,13 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:36) bei 32.686,53 PKT und steigt um +0,46 %. Top-Werte: Redcare Pharmacy +11,31 %, PUMA +3,76 %, Sartorius Vz. +1,90 % Flop-Werte: Salzgitter -2,11 %, Porsche AG -1,61 %, Jenoptik -1,59 %

Der DAX steht aktuell (09:59:39) bei 24.982,80 PKT und steigt um +0,52 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,57 %, GEA Group +2,10 %, Siemens Energy +1,99 % Flop-Werte: Brenntag -1,91 %, Infineon Technologies -1,86 %, Volkswagen (VW) Vz -1,33 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.993,34 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +3,93 %, Sartorius Vz. +1,90 %, SAP +1,29 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -1,86 %, Jenoptik -1,59 %, Evotec -1,41 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.257,83 PKT und gewinnt bisher +0,41 %.

Top-Werte: UniCredit +2,87 %, Rheinmetall +2,57 %, Siemens Energy +1,99 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -1,86 %, Prosus Registered (N) -1,70 %, Volkswagen (VW) Vz -1,33 %

Der ATX bewegt sich bei 6.447,77 PKT und steigt um +0,49 %.

Top-Werte: BAWAG Group +1,57 %, Erste Group Bank +1,44 %, STRABAG +1,38 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -6,13 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,84 %, voestalpine -1,29 %

Der SMI bewegt sich bei 13.737,75 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: ABB +1,27 %, UBS Group +1,09 %, Zurich Insurance Group +0,94 %

Flop-Werte: Novartis -1,47 %, Kuehne + Nagel International -0,88 %, Swisscom -0,74 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.412,88 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: LEGRAND +2,25 %, Schneider Electric +1,65 %, SAFRAN +1,53 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -2,50 %, Renault -1,44 %, Kering -1,34 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.150,26 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.

Top-Werte: Alfa Laval +2,41 %, ABB +1,27 %, Assa Abloy Registered (B) +1,05 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -3,61 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,81 %, Essity Registered (B) -0,74 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.240,00 PKT und steigt um +1,13 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,10 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,59 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,52 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,18 %, Coca-Cola HBC -1,13 %, Viohalco -1,03 %