🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärts2G ENERGY AktievorwärtsNachrichten zu 2G ENERGY

    Deutsche Börse-News

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Viele Erfolgsgeschichten" Deutsche Nebenwerte

    Für Sie zusammengefasst
    • Scale-Segment mit 18 Prozent Plus seit Jahresanfang
    • 2G Energy führt Umsatzliste und meldet Großauftrag
    • Deutsche Rohstoff und Cantourage mit Kursgewinnen
    Deutsche Börse-News - Viele Erfolgsgeschichten Deutsche Nebenwerte
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 2G Energy, Cantourage, Deutsche Rohstoff - die Bilanz vieler Unternehmen im Scale-Segment kann sich dieses Jahr durchaus sehen lassen. Das Segment als Ganzes steht ebenfalls gut da.

    16. Juni 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Auch das Segment für kleinere Unternehmen, Scale, kann sich dem großen Börsengeschehen nicht entziehen. Anfang des Monats war der Scale All Share noch auf das Vierjahreshoch von 1.756 Punkten geklettert. Am Montagmittag sind es aber wieder nur 1.625 Zähler. Seit Jahresanfang ergibt sich allerdings immer noch ein Plus von 18 Prozent.

    +++
    Online-Session am 22, Juni, 12 Uhr: Modern Value als Aktienstrategie - Qualität kaufen, wenn der Markt übertreibt. Mit Heiko Böhmer #308 Jetzt kostenlos anmelden: live.deutsche-boerse.com/live ???????+++

    2G Energy (DE000A0HL8N9) - eins der Zugpferde im Scale - hat Anfang des Monats sogar ein Allzeithoch von 76 Euro erreicht. Jetzt wird die Aktie zwar wieder zu 64 Euro gehandelt, zu Jahresanfang waren es aber nur 34 Euro. Ende Mai meldete der Hersteller nachhaltiger Kraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und Wärmepumpen einen Großauftrag im Geschäftsbereich Data-Center. "Der Auftrag hebt das 2G-Geschäft auf eine neue Ebene", kommentiert das Analysehaus First Berlin. Es rät zum Kauf und erhöht das Kursziel sehr deutlich von 44 auf 73 Euro. "Ein sehr großer Auftrag - und weitere könnten folgen", heißt es bei SMC-Research. Auch hier lautet die Empfehlung "Kaufen", als Kursziel werden sogar 78 Euro genannt.

    Jetzt 2G vorne.

    Umsatzspitzenreiter im Scale-Segment war im Mai 2G Energy (98 Millionen Euro). Der Umsatzspitzenreiter der Vormonate Pfisterer (78 Millionen Euro) steht nun auf dem Platz 2. Danach folgen Deutsche Rohstoff AG (43 Millionen Euro), Nynomic (25 Millionen Euro), Gabler (16 Millionen Euro) und Mensch und Maschine (16 Millionen Euro). Auch seit Jahresanfang gerechnet steht 2G vorne, gefolgt von Deutsche Rohstoff und Mensch und Maschine.

    Deutsche Rohstoff mit Kursverdopplung

    Der Ölförderer Deutsche Rohstoff (DE000A0XYG76) leidet am heutigen Montag unter dem Friedensabkommen zwischen Iran und den USA, das den Ölpreis fallen lässt. Dennoch gehört das Unternehmen zu den Gewinnern in diesem Jahr: Zu Jahresanfang notierte die Aktie unter 50 Euro, in der Spitze waren es 114 Euro, jetzt sind es immer noch 100 Euro. Anfang des Monats meldet die Deutsche Rohstoff einen erfolgreichen Start in ihr US-Bohrprogramm 2026. Beurteilt wird Deutsche Rohstoff von Fist Berlin und MWB Research, beide setzen die Aktie auf "Buy". Die Kursziele liegen mit 145 und 135 Euro weit über der aktuellen Notierung.

    Cantourage fliegt "high"

    Ebenfalls rund läuft es für Cantourage (DE000A3DSV01), den Anbieter von medizinischem Cannabis. Nach 3,30 Euro Ende 2025 kostet die Aktie mit 5,92 Euro jetzt fast doppelt so viel. Cantourage war im November 2022 an die Börse gegangen, der erste Kurs lag bei 6,48 Euro. Auch Cantourage hat viele Anhänger: Montega, NuWays und First Berlin setzen die Aktie mit dem Börsenkürze HIGH.F auf "Kaufen", mit Kurszielen von 9 Euro, 10 Euro und 11 Euro.

    Rüstungsaktien: Boom vorbei?

    Stockender läuft es für die Rüstungswerte im Scale-Segment. Steyr Motors (AT0000A3FW25) hat nach einem guten Jahresauftakt verloren und notiert mit aktuell 33 Euro unter dem Niveau Ende 2025. Seit dem Börsengang im Oktober 2024 zu einem Ausgabepreis von 14 Euro ergibt sich aber immer noch mehr als eine Kursverdopplung. Die Gabler Group (DE000A421RZ9) tritt mehr oder weniger auf der Stelle. Der Lübecker U-Boot-Zulieferer war im März zu 44 Euro an die Börse gegangen, aktuell wird Gabler zu 42 Euro gehandelt.

    Cenit nicht allein mit Segmentwechsel

    Das IT-Unternehmen Cenit AG (DE0005407100) war Ende April aus dem regulierten Markt ins Scale-Segment gewechselt, nun dürften noch mehrere andere Unternehmen folgen: FCR Immobilien (DE000A1YC913), Autozulieferer Paragon () und das Telekommunikationsunternehmen ecotel communication (DE0005854343) haben dies bereits angekündigt. Hintergrund ist das in weiten Teilen im Februar 2026 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung privater Investitionen und des Finanzstandorts (Standortfördergesetz), das den Segmentwechsel erleichtert.

    Von Anna-Maria Borse 16. Juni 2026, Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Die Deutsche Rohstoff Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 8,30 auf Tradegate (16. Juni 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Rohstoff Aktie um -21,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Rohstoff bezifferte sich zuletzt auf 445,48 Mio..

    Deutsche Rohstoff zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1400 %.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu 2G ENERGY - A0HL8N - DE000A0HL8N9

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über 2G ENERGY. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Börse-News "Viele Erfolgsgeschichten" Deutsche Nebenwerte 2G Energy, Cantourage, Deutsche Rohstoff - die Bilanz vieler Unternehmen im Scale-Segment kann sich dieses Jahr durchaus sehen lassen. Das Segment als Ganzes steht ebenfalls gut da. 16. Juni 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Auch das Segment für …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     