Atommüll aus Sellafield erreicht Schleswig-Holstein

(Im 2. Absatz wurde im Satz mit der Route ein Tippfehler korrigiert.)

BROKDORF (dpa-AFX) - Der letzte Transport mit radioaktiven Abfällen aus der Aufarbeitungsanlage Sellafield in Großbritannien hat Deutschland erreicht. Wie ein Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) mitteilte, traf das Schiff mit den letzten sieben Castor-Behältern aus der Wiederaufbereitung am Morgen in Brunsbüttel ein. Dort hat bereits das Verladen auf Spezial-Lkw begonnen. Zuvor hatten Medien berichtet.

Die Behälter sollen voraussichtlich am Mittwoch in das Zwischenlager des stillgelegten Kernkraftwerks Brokdorf (Kreis Steinburg) an der Elbe transportiert werden. Die genaue Route ist geheim. Dort befinden sich bereits 76 Atommüllbehälter.