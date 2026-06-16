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    TeamBank AG / Studie: Hohe Spritpreise belasten fast jeden zweiten ...

    Für Sie zusammengefasst
    • 21 Prozent würden monatlich 100 Euro sparen
    • 30 Prozent lassen das Auto bereits häufiger stehen
    • Fast jeder zweite Haushalt fühlt sich belastet
    OTS - TeamBank AG / Studie: Hohe Spritpreise belasten fast jeden zweiten ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Studie: Hohe Spritpreise belasten fast jeden zweiten Haushalt in Deutschland
    Nürnberg (ots) -

    - 21 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind bereit, monatlich 100 Euro bei Auto und Sprit zu sparen
    - 30 Prozent der Befragten lassen das Auto bereits häufiger stehen

    Die Preise für Benzin und Diesel sind für viele Bürgerinnen und Bürger eine spürbare Belastung: Nach Lebensmitteln stellen die Spritpreise die größte finanzielle Herausforderung für Haushalte in Deutschland dar. Fast jeder zweite Haushalt fühlt sich dadurch stark beansprucht. Das ist ein Anstieg um 28 Prozentpunkte im Vergleich zum September 2025. Die Zahl der betroffenen Haushalte hat sich damit mehr als verdoppelt. Das sind Ergebnisse des repräsentativen TeamBank-Liquiditätsbarometers, für das über 3.000 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt wurden.

    Im Alltag reagieren viele Betroffene bereits auf die höheren Preise und ändern ihr Verhalten. Fast ein Drittel der Befragten lässt das Auto aufgrund gestiegener Preise öfter stehen. Bei den unter 30-Jährigen machen das sogar 35 Prozent. Gleichzeitig berichten 41 Prozent, dass ihre frei verfügbaren Mittel nach Abzug der Fixkosten wie Miete und Strom in den vergangenen zwölf Monaten geringer geworden sind.

    "Spritpreise sind für viele Menschen der Gradmesser ihrer persönlichen Inflation - und dieser Gradmesser schlägt gerade aus", sagt Christian Polenz, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG.

    Vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten und gestiegener Ölpreise achten 38 Prozent der Befragten verstärkt auf ihre Ausgaben und versuchen, sich einzuschränken. Auf die Frage, wo sie am ehesten bereit wären, ihre monatlichen Ausgaben um 100 Euro zu reduzieren, nennt jeder fünfte Befragte den Bereich Auto, Kraftstoff und Kfz-Versicherung. Bei den über 50-Jährigen ist die Bereitschaft, hier zu sparen, seit September 2025 um sechs Prozentpunkte gestiegen - der deutlichste Anstieg über alle Altersgruppen hinweg.

    Wunsch nach Entlastung

    Die Befragten wurden auch nach ihren Erwartungen an politische Maßnahmen gefragt. Die größte finanzielle Wirkung erhoffen sich Bürgerinnen und Bürger von einer Senkung der Mehrwertsteuer. 47 Prozent verbinden damit eine spürbare Verbesserung ihrer eigenen finanziellen Situation. 32 Prozent nennen eine Spritpreisbremse.

    Hintergrundinformationen:

    Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013 Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im April 2026 befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.073 Personen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren online.

    Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/ zur Verfügung.

    TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK Gruppe

    Die TeamBank bietet im Rahmen des Allfinanzangebots der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken unter den Marken easyCredit und fairer Credit ein breites Spektrum an Konsumfinanzierungslösungen. Dazu zählen innovative Ansätze wie die Bereitstellung eines Sofortkredits mit einem flexiblen finanziellen Rahmen sowie die Integration von Finanzierungskonzepten in Kauf- und Buchungsprozesse (Embedded Finance). Dies umfasst Rechnungs- und Ratenkaufmodelle, die nahtlos in die Wertschöpfungsketten der Händler und somit in den Alltag der Kundinnen und Kunden eingebettet sind.

    Kundenzentrierung ist dabei die zentrale Prämisse der TeamBank - nicht nur für Produkte und Services, sondern auch für ihre Aufbau- und Ablauforganisation.

    Pressekontakt:

    Marc-Olivier Weber
    T +49 (0) 911/ 53 90 - 12 45
    F +49 (0) 911/ 53 90 - 10 38
    E: mailto:presse@teambank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/21886/6295202 OTS: TeamBank AG







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