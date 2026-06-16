🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    GIORGIO BARGIANI VON DER CONNAUGHT BAR GEWINNT DEN ALTOS BARTENDERS' BARTENDER AWARD BEI DEN EUROPE'S 50 BEST BARS 2026

    LONDON, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Giorgio Bargiani, der in Italien geborene Barkeeper und stellvertretende Leiter der Mixologie in der Londoner Connaught Bar, wurde zum Gewinner des Altos Bartenders' Bartender Award 2026 gekürt – einer Auszeichnung im Rahmen der ersten Ausgabe Liste Europe's 50 Best Bars, gesponsert von Perrier Dieser prestigeträchtige Preis, der im Vorfeld der Live-Preisverleihung am Dienstag, dem 30. Juni 2026, bekannt gegeben wird, wird von den Barkeepern der diesjährigen Liste der Europe's 50 Best Bars gewählt, die einen Kollegen vorschlagen, der ihrer Meinung nach während des Abstimmungszeitraums einen bedeutenden Einfluss auf die globale Bar-Branche hatte.

    Giorgio Bargiani of the Connaught Bar in London wins the Altos Bartenders' Bartender Award as part of Europe's 50 Best Bars 2026

    Bargianis Karriere zeugt von seiner Leidenschaft, das Gästeerlebnis durch Liebe zum Detail, Kreativität und zwischenmenschliche Beziehungen zu bereichern. Geboren in Pisa, wuchs er im Umfeld des familieneigenen Restaurantbetriebs auf, bevor er in lokalen Bars arbeitete und schließlich zu Führungspositionen im Splendido in Portofino und im Le Manoir aux Quat'Saisons aufstieg. Er kam 2014 als Bar-Back zur Connaught Bar, stieg 2019 zum Head Mixologist auf und wurde später leitender Direktor.

    Bargiani hat maßgeblich dazu beigetragen, das Erbe der Connaught Bar als eine der kultigsten Ausgehadressen Londons fortzuführen. Er ist eng verbunden mit dem weltberühmten Martini Service der Bar, den kunstvollen Cocktails und der Verbesserung des persönlichen Gästeerlebnisses, das den Ort auszeichnet. Er hat auch zum anhaltenden Erfolg der Bar in der Liste The World's 50 Best Bars beigetragen und ist weithin anerkannt für die Betreuung von Teams und den Aufbau einer starken globalen Barkeeper-Community.

    Emma Sleight, Leiterin für Inhalte und Kreativbereich Europe's 50 Best Bars, sagt: „Als feste Größe in einer der renommiertesten Hotelbars Londons wird Giorgio Bargiani für seine Herzlichkeit, Großzügigkeit und sein Können bewundert. Sein Engagement für beständige Kreativität und serviceorientiertes Bartending hat ihm die Bewunderung von Kollegen in der gesamten Branche eingebracht und macht ihn zu einer naheliegenden Wahl für diese begehrte Auszeichnung."

    Zum Gewinn der Auszeichnung sagt Bargiani: „Ich fühle mich durch diese Ehrung zutiefst geehrt und bin tief bewegt. Dadurch fühle ich mich dieser wunderbaren Bar-Community mehr denn je verbunden, und ich könnte all meinen Freunden und Kollegen nicht dankbarer sein. Für mich ist dies ein Anlass, der die positiven Einflüsse und Verbindungen, die wir Tag für Tag in unserer Branche aufbauen, wirklich würdigt, und ich hoffe, dass dies der Leitstern für das bleibt, wonach wir streben."

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996841/50Best_Giorgio_Bargiani.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2903259/Europe_50_Best_Bars_2026_Logo.jpg

     

    Europe’s 50 Best Bars 2026 Logo

     

    Medienkontakt:
     europes50bestbars@lx-comms.com 

    Medienzentrum:
     https://mediacentre.theworlds50best.com 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/giorgio-bargiani-von-der-connaught-bar-gewinnt-den-altos-bartenders-bartender-award-bei-den-europes-50-best-bars-2026-302800255.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    GIORGIO BARGIANI VON DER CONNAUGHT BAR GEWINNT DEN ALTOS BARTENDERS' BARTENDER AWARD BEI DEN EUROPE'S 50 BEST BARS 2026 LONDON, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ - Giorgio Bargiani, der in Italien geborene Barkeeper und stellvertretende Leiter der Mixologie in der Londoner Connaught Bar, wurde zum Gewinner des Altos Bartenders' Bartender Award 2026 gekürt – einer …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     