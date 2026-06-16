Virtueller Tag für Stiftungsvermögen in Frankfurt am 16.-17.6.2026 – mit Tobias Karow
Wie sichern Stiftungen nachhaltig 4% Ertrag – trotz Zinswende, Regulierung und neuen Anlageklassen? Der Virtuelle Tag für das Stiftungsvermögen liefert Antworten und Praxiswissen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Veranstaltung: „Virtuelle Tag für das Stiftungsvermögen (VTFDS)“ – virtuelles Festival/Forum organisiert von Markus Hill / Tobias Karow (Stiftungmarktplatz.eu), am 16.–17. Juni 2026; Infos/Anmeldung über Finanzplatz-Frankfurt / Fondsboutiquen.
- Kernmission „Mission 4%“: Stiftungen sollen befähigt werden, ihr Kapital so zu bewirtschaften, dass mindestens 4% Ertrag für den Stiftungszweck realisierbar sind (durch laufende Erträge und Wertzuwächse).
- Governance & Pflichten: Betonung auf klaren, praktikablen Anlagerichtlinien, der Business Judgement Rule und externer Expertise – Stiftungsverantwortliche müssen das Steuerprivileg verantwortungsvoll nutzen, da individuelles Fehlverhalten das Privileg aller gefährdet.
- Umfang/Handlungsbedarf: In DACH gibt es über 45.000 gemeinnützige Stiftungen – entsprechend viele individuelle Vermögens‑Setups sind nötig; VTFDS will Praxis‑Handwerk, Grundlagen und Inspiration für Entscheidungsträger liefern.
- Private‑Debt‑Unterschiede: US‑Direct‑Lending ist tiefer, standardisierter, aber durch Covenant‑Erosion, höheres Leverage und „shadow defaults“ risikobehafteter; Europa (insbesondere Lower‑Mid‑Market/DACH) ist fragmentierter, bietet stärkere Covenants, oft bessere risikoadjustierte Spreads und wird aktuell als attraktiver beschrieben (DANEO Partners).
- Praxistipps von Experten (VIRIATO u. a.): Anlagerichtlinien dürfen weder zu eng noch unnötig komplex sein; Private Debt und Infrastruktur können mit geeigneten Sicherheiten attraktiv und sogar sicherer sein; Finanzpsychologie, klare Entscheidungsprozesse und professionelle Beratung sind entscheidend.
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